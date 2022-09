Reis glaubt: "Man kann es auch mit mir machen"

Der VfL Bochum schlägt sich auf Schalke wacker, verliert aber 1:3 und steckt punktlos am Tabellenende fest. Die Diskussion um Trainer Thomas Reis nimmt deswegen Fahrt auf, doch der wirbt offensiv für sich.

Der spannendste Gesprächspartner des Abends erschien lieber nicht vor den Kameras von TV-Sender Sky: Patrick Fabian, seit kurzem Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum, schwieg am Samstagabend nach der 1:3-Niederlage bei Schalke 04. Stattdessen sprach mal wieder Trainer Thomas Reis: Lange und ausführlich, durchaus ehrlich und überraschend optimistisch. "Eine Mannschaft, die Vollgas gibt, die marschiert", hatte Reis gesehen und da war er nicht der einzige.

Bochum schlug sich wacker, blieb nicht chancenlos, verlor aber am Ende wieder. Pech hier, ein Eigentor da, eine Unaufmerksamkeit am Ende - der VfL steht nach sechs Spielen ohne einen einzigen Punkt da. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass es mit dem Klassenerhalt ganz schwierig wird. Da passt es gar nicht, dass es auch intern kracht: Zwischen Reis und der Vereinsführung ist scheinbar einiges im Argen. So ist das eben bei Abstiegskandidaten, da kommt einiges zusammen.

Bekommt Reis noch eine Chance?

"Jetzt wird uns noch weniger zugetraut als vergangene Saison", weiß Reis, dem möglicherweise ein schnelles Ende droht. Und doch wirbt der 48-Jährige offensiv für sich. "Ich möchte mit der Mannschaft den Bock umstoßen. Wir sind ja nicht chancenlos", sagte er, rekapitulierte aber angesichts von Tränen in der Kabine auch: "Ich erzähle jede Woche dasselbe. Da komme ich mir ein bisschen albern vor."

Auch das ist ein typisches Merkmal von Teams, bei denen es gefährlich schlecht läuft. Die Abwärtsspirale dreht sich in Bochum längst - aber Reis glaubt, er kann sie stoppen. "Ich sehe nicht, dass ich die Mannschaft verloren habe", betonte er und richtete via TV beinahe einen Appell an die Klubführung: "Ich glaube, dass man es auch mit mir machen kann." Ob das die VfL-Bosse auch so sehen, dürften die nächsten Stunden zeigen.