Reis' Forderung: Mehr Mut, Egoismus und weniger Schönspielerei

Ein einziges Tor reichte, um auf Tabellenplatz 15 vorzurücken. In Zukunft aber müsse die Offensive des VfL Bochum noch viel besser zünden, findet Trainer Thomas Reis.

Mit einem Standard entschied der VfL das Duell der beiden Aufsteiger am Wochenende in Fürth (1:0). Zuvor war die Mannschaft von Thomas Reis bei Eckbällen und Freistößen äußerst harmlos geblieben, nun fruchtete offenbar auch das intensive Standard-Training vor dem Kellerduell.

Reis: "Bei uns artet es häufig in Schönspielerei aus"

Fünf Tore erzielte der Aufsteiger bisher in acht Begegnungen, das ist durchaus ausbaufähig. Und so fordert Reis von den Seinen mehr Mut im Abschluss, bevorzugt auch aus größerer Distanz. "Bei uns artet es häufig in Schönspielerei aus, immer noch mal den Ball querzulegen und abzuspielen, statt einfach mal abzuziehen", findet Reis.

Feuer frei, auch mal von außerhalb des Strafraums

Genügend Kandidaten, die auch aus der Entfernung gefährlich sind, findet der Trainer durchaus in den eigenen Reihen. "Eduard Löwen, Sebastian Polter, Danny Blum, die könnten sich ruhig mal ein Herz fassen und in manchen Situationen etwas egoistischer sein." Auch darum heißt es im Training derzeit unter anderem: Feuer frei, auch mal von außerhalb des Strafraums.

Stichwort Danny Blum: Der Zauberfuß kommt nach seiner langen Zwangspause immer besser in Schwung, ist nun auch körperlich besser vorbereitet und hat sich in Kurzeinsätzen durchaus für mehr empfohlen. "Er hat sehr lange gebraucht, um wieder richtig auf Touren zu kommen. Aber jetzt ist Danny wieder in einer richtig guten Verfassung", bestätigt Reis.

Das grundsätzliche Problem aber: Anders als zum Beispiel Robert Tesche oder Anthony Losilla, die im Training immer Vollgas geben, hält sich Blum bei so mancher Übungseinheit auch mal zurück und verlässt sich voll auf seine allerdings auch ausgezeichnete Technik.

In Fürth absolvierte der 30-jährige erst sein 20. Bundesliga-Spiel, "das", findet Reis, "ist bei seinen Qualitäten natürlich viel zu wenig. Aber wer weiß, er hat durchaus die Fähigkeiten, um weiter auch in der Bundesliga für Furore zu sorgen".

Gegen Frankfurt sind 20.000 Zuschauer zugelassen

Vielleicht schon am Sonntag. Da beschließt der VfL gegen den Tabellen-Nachbarn Eintracht Frankfurt am Abend (19.30 Uhr) den neunten Spieltag. Dann sind an der Castroper Straße wieder bis zu 20.000 Zuschauer zugelassen - bei einem Gesamtfassungsvermögen von 27.599.