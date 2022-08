Reis: "Es hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen"

Der VfL Bochum steht noch immer mit leeren Händen da und ziert so das Ende der Bundesliga-Tabelle. Das 0:1 in Freiburg sorgte beim Revierclub aber nicht nur für Frust, es machte auch Hoffnung.

Bei Kevin Stöger war die Laune nach dem 0:1 in Freiburg im Keller. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber was bringt's? Davon können wir uns nichts kaufen. Wir stehen mit null Punkten da. Wir beißen uns in den Arsch", verschaffte der Mittelfeldmann seinem Frust bei DAZN etwas Luft und betonte, dass der VfL "einen Punkt verdient" gehabt hätte. "Lieber spiele ich schlecht und nehme einen Punkt mit - oder gewinne sogar."

Diesmal lief es anders. Bochum blieb zwar ohne Punkt, spielte aber gut, wie Simon Zoller auch mit Blick auf das 0:7-Debakel gegen den FC Bayern feststellte. "Letzte Woche war es grottenschlecht, diese Woche war es ein Schritt nach vorne", sagte der Angreifer und stellte fest, dass diesmal "ein Punkt auf jeden Fall verdient gewesen wäre".

Die mangelhafte Chancenverwertung, auch seine eigene, "ärgere" ihn zwar sehr, aber der VfL habe gekämpft und befinde sich wieder auf dem Weg dorthin, wo er einmal war. "Wichtig ist, dass wir zu dem kommen, was den VfL Bochum früher ausgezeichnet hat - als Team zu spielen. Um Schönspielerei geht es im Moment nicht."

Nicht unzufrieden war auch Trainer Thomas Reis, der viele gute Dinge seiner Mannschaft gesehen hatte. "Auch wenn's jetzt schwerfällt, mich stimmt es positiv, wie wir aufgetreten sind. Es hat nicht die übermäßig bessere Mannschaft gewonnen, sondern die glücklichere."