Reis erwägt sogar Umstellung auf eine Dreierkette

Nach vier Spielen ohne Gegentor muss sich Schalke in der hintersten Reihe neu aufstellen, Trainer Thomas Reis erwägt wegen diverser Ausfälle sogar die Umstellung auf eine Dreierkette.

Schalke 04 hat sich in den vergangenen Wochen defensiv enorm viel Sicherheit erarbeitet, vor dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den VfB Stuttgart ist nun aber die große Unsicherheit ausgebrochen - in der Abwehr herrscht plötzlich akuter personeller Notstand. Um die beiden Innenverteidiger Maya Yoshida und Moritz Jenz geht es dabei allerdings nicht. Die Probleme bestehen auf beiden Außenpositionen.

Rechts fällt Cedric Brunner wegen eines Nasenbeinbruchs aus, er könnte von Mehmet Aydin ersetzt werden, der nach seinen Einwechslungen zuletzt in der Regel einen guten Eindruck hinterlassen hat. Zudem ist er ein Spieler, der diesem Team zusätzliche Kernigkeit im Auftreten verleihen kann.

Aydin wäre aber genauso gut für links ein Kandidat, denn auch hier drückt personell der Schuh - sogar noch gravierender als auf der anderen Seite, wo nicht nur Jere Uronen ausfällt, sondern auch Thomas Ouwejan. "Bei Thomas ist es so, dass er im Spiel bei Union nichts gemerkt hat, die Probleme im Adduktorenbereich kamen am Tag danach", erklärt Trainer Thomas Reis. "Für ihn ist es eine ganz blöde Situation. Wir hoffen, dass er schnell wieder zur Verfügung steht."

Also was tun? Entweder Spieler-Schach spielen - oder direkt das System ändern. "Man kann überlegen, ob man auch mal die Grundordnung umstellt mit vielen Innenverteidigern", sagt Reis. Auch in diesem Konstrukt wären Jenz und Yoshida gesetzt, Henning Matriciani könnte das hinterste Trio komplettieren. Auf Sepp van den Berg kann Reis gegen Stuttgart noch nicht wieder zurückgreifen, der seit Oktober am Sprunggelenk verletzte Niederländer wird erst im März sein Comeback feiern können.

Der Knoten im Angriff muss endlich platzen

Auch offensiv hat Reis Ausfälle zu beklagen, das kennt er aber schon aus der vergangenen Woche. Gegen Union Berlin hatten beide Außenbahnspieler gefehlt - Tim Skarke wegen einer Fußprellung, Soichiro Kozuki wegen einer Bänderverletzung. Beide werden auch gegen Stuttgart nicht auflaufen können. Kandidaten für die Flügelzange sind die beiden Startelf-Kräfte aus dem Spiel in Berlin: Marius Bülter und Dominick Drexler.

Fest steht: Der Knoten im Angriff muss endlich platzen, Nullnummern kann sich Schalke 04 nicht länger erlauben. "Den Druck, den wir jetzt haben, haben wir uns in den letzten vier Spielen wieder erarbeitet", sagt Reis. "Den Druck musst du haben, um wach zu sein und deine Leistungen abzurufen."

Druck haben vor allem die Stürmer um Simon Terodde und Michael Frey. "Manchmal ist es auch eine Kopfsache, das will ich den Spielern nehmen", sagt Reis mit Blick auf die Offensivflaute (nur drei Tore in den bislang zehn Partien unter Reis). Der Trainer hat eine Schwachstelle bei den Schwaben ausgemacht: "Sie lassen ligaweit die meisten Flanken zu. Das müssen wir ausnutzen."