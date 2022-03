Reis enttäuscht: "Nimm die Kugel, schieß sie übers Stadion"

Eigentlich war zwischen dem VfL Bochum und dem SC Freiburg schon alles angerichtet für das Elfmeterschießen. Dann kam die 120. Spielminute.

Es wäre der erste Halbfinaleinzug seit 34 Jahren für den VfL gewesen. Die Stimmung an der Castroper Straße war im letzten Viertelfinale des Pokalwettbewerbs am Siedepunkt, die 10.000 frenetischen Fans beider Lager warteten gespannt auf den vermeintlichen Höhepunkt, das Elfmeterschießen.

Doch die Partie lief noch und es geschah das, womit eigentlich niemand mehr gerechnet hatte: Maxim Leitsch knallte den Ball nicht nach vorne, sondern wollte mit seinem Keeper spielen - sein Rückpass geriet zu kurz, Rolland Sallai ersprintete sich die Kugel und erzielte das 2:1 - der Knockout für die Bochumer.

"Er wird an diesem Fehler wachsen"

"Das ist die letzte Aktion. Nimm die Kugel, schieß sie über das Stadion - dann wäre alles geregelt gewesen", analysierte Bochums Coach Thomas Reis am "Sky"-Mikrofon die Situation, die dem VfL die historische Chance verbaute. Doch schnell nahm der Coach seinen Innenverteidiger in Schutz: "Fehler passieren. Leitschi spielt eine tadellose Saison, er wird an diesem Fehler wachsen und gestärkt hervorgehen".

Auch Angreifer Sebastian Polter, der den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt hatte, stellte sich vor den 23-jährigen Leitsch: "Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, das wird niemand angekreidet. Wir haben dennoch einen geilen Pokalfight gesehen", so Polter.

"Heute tut es weh"

Nach der bitteren Niederlage gegen Leipzig folgte also das brutale Ausscheiden gegen Freiburg, zwei Nackenschläge binnen weniger Tage. "Heute tut es weh, da dauert die Regeneration etwas länger", weiß Reis, der aber schon wieder nach vorne blickt. Denn am Samstag wartet in der Bundesliga das, so Reis, "schwerste Spiel von allen" - gegen Schlusslicht Fürth.

Im Duell der Aufsteiger, dem dritten Heimspiel in Serie, "erwartet jeder was". Bis dahin müsse man "die Wunde lecken", so der Trainer. Das soll auch dank der Fans gelingen, die unmittelbar nach Abpfiff mit Sprechchören Leitsch schnell wieder aufzubauen versuchten.