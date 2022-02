Reis: "Diesen Feiertag dürfen alle genießen"

Traumtore und ein historischer Sieg gegen die Bayern: Bochums Triumph über den Rekordmeister zeigt auch, wie ein Underdog mit Begeisterung und Leidenschaft einen großen Favoriten aufs Kreuz legen kann.

Einen Stromausfall gab es rund um die Castroper Straße kurz vor Beginn des Spiels, und gleich nach wenigen Minuten schien sich auf dem Rasen der erwartete Ablauf anzubahnen. Der Champion aus München registrierte kurz das 1:0 und schien sich auf einen geruhsamen Nachmittag einstellen zu können.

Losilla: "Das war ein fantastischer Nachmittag"

Im Hinspiel in München schließlich hatte sich der VfL eine Viertelstunde lang sehr passabel geschlagen - und war am Ende mit 0:7 untergegangen. Was diesmal aber an der Castroper Straße passierte, wird als einer der größeren Erfolge in die Vereinsgeschichte eingehen. "Das", jubelte Kapitän Anthony Losilla nach dem euphorisch gefeierten 4:2, "war ein fantastischer Nachmittag."

Denn die 8500 zugelassenen Zuschauer in Bochum erlebten, just als der Strom auch im Stadion zurückgekehrt war und die Anzeigetafel aufleuchtete, wie der VfL seinem Kontrahenten voller Energie den Stecker zog. Vier Tore erzielte der wie entfesselt aufspielende Aufsteiger innerhalb von 30 Minuten gegen den Rekordmeister, eines schöner als das andere.

Holtmann nicht zu halten

Nahezu jeder Schuss war ein Treffer - da erzielte Christopher Antwi-Adjei ebenso wie Cristian Gamboa sein erstes Bundesliga-Tor, Jürgen Locadia seinen ersten Pflichtspieltreffer für den VfL mit einem verwandelten Elfmeter; gar nicht zu halten war Gerrit Holtmann.

Der schnelle Außenstürmer zog am Flügel immer wieder auf und davon, bereitete Tor Nummer eins präzise vor, traf selbst sehenswert ins Eck mit seinem falschen rechten Fuß und war auch beteiligt, als Dayot Upamecano ein Handspiel im eigenen Strafraum unterlief und den Gastgebern ein Hand-Elfmeter zugesprochen wurde.

Dass uns dieses frühe 0:1 nicht umgeworfen hat, belegt ganz gut unsere Entwicklung. Thomas Reis

"Wir wollten Bayern nicht ins Spiel kommen lassen, das ist sehr gut gut gelungen in der ersten Halbzeit", sagte Trainer Thomas Reis. Damit nicht genug: Den Rückstand, der die Bochumer in einer frühen Saisonphase vielleicht düpiert hätte, steckte das Team unbeeindruckt weg und drehte ganz groß auf.

"Dass uns dieses frühe 0:1 nicht umgeworfen hat, belegt ganz gut unsere Entwicklung", so Reis nach dem Spiel. Und seine Mannschaft zeigte deutlich, was möglich ist, wenn man sich einem erfolgverwöhnten Top-Team mit Leidenschaft und Engagement entgegenstemmt.

Die Gastgeber traten äußerst mutig auf, bekämpften ihren Gegner mitunter tief in dessen Hälfte, brachten die nötige Aggressivität ins Spiel, aber auch spielerische Elemente. Ein Rundum-Paket, das den Bundesliga-Rückkehrer mehr denn je auf den Klassenerhalt hoffen lässt.

"Wir haben unser Herz wirklich auf dem Platz gelassen", schwärmte Sebastian Schindzielorz, "haben sehr ansehnlich gespielt und uns in die Bälle geschmissen. Das war eine Halbzeit und ein Spiel, das in den Geschichtsbüchern des VfL Bochum auftauchen wird", so der Sport-Vorstand. Viel Stoff also für Fußball-Romantiker, weil der kleine Underdog den großen Favoriten mit seiner Leidenschaft aufs Kreuz legte.

Der von den Rängen lautstark gefeierte Thomas Reis verlor in all der Euphorie nicht den Blick für das Wesentliche. "Diesen Feiertag dürfen alle genießen", so der Trainer, "dann gehe ich daran, die Truppe wieder auf dem Boden der Tatsachen zu holen. Dann werden wir auch ganz schnell wieder zur Tagesordnung übergehen."

Nächstes Wochenende könnte der VfL "einen Riesenschritt gehen"

Mit 28 Punkten nach 22 Spieltagen steht der VfL grandios da und könnte am nächsten Wochenende einen ganz wichtigen Schritt folgen lassen beim 17. der Tabelle. In Stuttgart lockt die Möglichkeit, einen Konkurrenten im Tabellenkeller mit einem Sieg auf 13 Punkte zu distanzieren. "Da", so Reis ganz sachlich, "können wir einen Riesenschritt gehen."

Erst recht, wenn seine Truppe annähernd so aufdrehen kann wie beim historischen Sieg gegen die Bayern.