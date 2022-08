Reis: "Defensiv nur ungenügend eingespielt"

Beim 0:7-Heimdebakel gegen die Bayern kassierte der VfL Bochum im dritten Ligaspiel schon das vierte Tor nach einer Ecke. Das Team sei "defensiv gerade ungenügend eingespielt", sagt Trainer Thomas Reis, der kaum Zeit hat, um an Automatismen zu feilen: Das nächste Spiel ist bereits am Freitag.

Das Null-Punkte-Schlusslicht (schon zwölf Gegentore) hat derzeit viele Probleme, ein großes ist die Standard-Schwäche, die auch bei der höchsten Heimniederlage der VfL-Erstligageschichte nicht zu übersehen war: Die Bochumer kassierten beim 0:7 gegen die Bayern im dritten Ligaspiel schon das vierte Tor nach einer Ecke. In der kompletten (!) vergangenen Saison waren es derer fünf. "Unsere Raumaufteilung bei Standards passt nicht", sagt Trainer Thomas Reis. "Wir sind gerade defensiv nur ungenügend eingespielt."

Zum Saisonauftakt hatte es bei der 1:2-Niederlage gegen Mainz ebenso nach einer Ecke im Tor der Bochumer geklingelt wie eine Woche später bei der TSG Hoffenheim (2:3), hier sogar zweifach. "Obwohl die Standardgegentore ein großes Thema nach den ersten zwei Spielen waren, kriegen wir wieder eins", schimpfte Kevin Stöger nach der 0:7-Klatsche gegen die Bayern, als Matthijs de Ligt zum zwischenzeitlichen 2:0 erfolgreich war.

Bei seiner Kritik schloss sich Stöger ausdrücklich mit ein. Schließlich war der Mittelfeldspieler unmittelbar beteiligt - er war es, der den Münchener Neuzugang vor Ausführung des Eckballs in Manndeckung nahm, dann aber entwischen ließ.

Auch körperliche Unterschiede sind ausschlaggebend

Später erläuterte Stöger seine Sicht auf die Dinge: "Es ist so, dass bei uns zwei bis drei Spieler blocken sollen." Die körperlichen Unterschiede - de Ligt ist fast 1,90 Meter lang und wiegt nicht weniger als 85 Kilo, Stöger kommt bei 1,75 Metern auf rund 75 Kilo - seien aber mit ausschlaggebend dafür gewesen, "dass ich ihn nicht die ganze Zeit blocken" konnte.

Es sei "wichtig, dass man in den ersten Sekunden an dem Spieler dran ist" und unter den gegebenen Umständen "klar, dass man ihn dann verliert", erklärte Stöger. Leidtragende waren Cristian Gamboa und Torwart Manuel Riemann, die de Ligt nicht mehr in Schach halten konnten.

Nun führt die Reise nach Freiburg

Der VfL steckt mitten in der denkbar kürzesten Zeitspanne zwischen zwei Wochenend-Spieltagen. Die Probleme beim 0:7 gegen die Bayern zum Abschluss des 3. Spieltags am Sonntag müssen rasch aufgearbeitet werden, ehe die Bochumer zum Start des 4. Spieltags am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim SC Freiburg antreten.