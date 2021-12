Reis benennt Stellschraube: "Seitdem merken wir, dass die Gegner es schwerer haben"

Nach holprigem Auftakt ist der VfL Bochum so richtig angekommen in der Bundesliga. In der neuen Folge "kicker meets DAZN" erklärt Trainer Thomas Reis, welche Veränderungen sein Team auf den richtigen Weg gebracht haben.

"Wir haben am Anfang sehr viel Lehrgeld bezahlt", gibt Thomas Reis unumwunden zu. Nach dem Bundesliga-Aufstieg verlor sein Team fünf der ersten sieben Saisonspiele, kassierte dabei unter anderem ein bitteres 0:7 in München. "Jeder hatte eine Idee, wie man irgendetwas retten kann, aber im Endeffekt war das keine Rettung, sondern ein brutaler Untergang", stellt Reis in der neuen Podcast-Folge von "kicker meets DAZN" fest.

Mittlerweile aber hat sich der Wind gedreht tief im Westen der Republik, nach dem jüngsten 3:2 in Augsburg liegt der Aufsteiger auf Tabellenplatz zehn und hat sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Was die Frage aufwirft: An welcher Stellschraube hat Reis gedreht?

"Die Mannschaft hatte im Kopf: 'Mensch, wir sind doch mit aggressivem Pressing und dem Alles-Zustellen aufgestiegen'", erklärt der Coach. "Das muss man überwinden und der Mannschaft etwas mitgeben, ohne die Philosophie wegzunehmen. Aber man musste sich angleichen. Wir haben versucht, kompakter zu stehen und trotzdem eine Art offensives Anlaufen umzusetzen. Das hat in den meisten Fällen wesentlich besser funktioniert."

Losillas abgelegtes "Helfersyndrom" als Erfolgsfaktor

Als entscheidenden Faktor für den Bochumer Erfolg benennt Reis seinen Kapitän Anthony Losilla und dessen abgelegtes "Helfersyndrom". "Bei Toto war es immer so", erklärt Reis, "dass er gefühlt am liebsten hinten den Ball gewinnt, vorne die Flanke schlägt und den Ball dann noch selber reinköpft." Das habe Reis versucht, dem lauffreudigen Franzosen abzutrainieren und dem Mittelfeldspieler gesagt: "Wenn du es schaffst, mal nicht zwölf Kilometer pro Spiel zu laufen, sondern nur zehn, dann kannst du nach dem Spiel gerne noch für zwei Kilometer in den Wald gehen, um das aufzuholen."

Außerdem habe er "viele Analysen" mit dem 35 Jahre alten Routinier vorgenommen, berichtet Reis weiter. Mit Erfolg. "Es ist sehr wichtig, dass er nicht überall sein Helfersyndrom zeigt, sondern die Mannschaft zusammenhält. (...) Seitdem merken wir, dass die Gegner es schwerer haben und wir sehr unangenehm sind." Und für Losilla gibt es dann noch ein Sonderlob: "Es ist schon Wahnsinn, im höheren Fußballeralter noch diese Leistung abzurufen. Da muss ich ehrlich sagen, das hätte ich auch nicht gedacht."

Warum Losillas Rolle beim VfL gerade in der Bundesliga so wichtig ist, welche besondere Erinnerung an seinen ehemaligen Trainer Jupp Heynckes ihn nachhaltig geprägt hat und warum er direkt nach einem Spiel nicht viele Worte an die Mannschaft richtet, erklärt Reis ebenfalls in der neuen Folge "kicker meets DAZN".

Die neue Folge "kicker meets DAZN" jetzt hören:

KMD #111 - Thomas Reis Er ist wieder da! Nein, nicht Voldemort - Alex Schlüter! Der lange Blonde hat seine Krankheit auskuriert und sprüht in der neuen KMD-Folge voller Esprit und Tatendrang! Das trifft sich gut, denn schließlich gilt es, in aller Ausführlichkeit das Topspiel zwischen Dortmund und Bayern zu analysieren. Außerdem ist Bochum-Trainer Thomas Reis in der 111. Ausgabe zu Gast und spricht über seine besondere Beziehung zum VfL und die tolle Saison des Aufsteigers. Und natürlich muss auch der Rauswurf von Jesse Marsch in Leipzig besprochen werden - zusammen mit kicker-Reporter und RB-Fachmann Oliver Hartmann.

