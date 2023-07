Reis: Beförderung nach dem Frust-Ende

Seit Samstagabend ist der HSV-Tross wieder zurück aus dem Trainingslager in Kitzbühel, und insbesondere die 1:4-Pleite gegen Red Bull Salzburg unmittelbar vor dem Heimflug brachte nur wenige positive Erkenntnisse. Einzig Ludovit Reis durfte sich ein wenig als Gewinner fühlen. Der Grund: ein Stück Stoff.

Weil Kapitän Sebastian Schonlau - wie während des gesamten Österreich-Aufenthaltes - auch beim finalen Test nicht einsatzbereit war, wurden die Hamburger vom Ersatzkapitän aufs Feld geführt. Und der heißt seit dem Trainingslager nach zwei Jahren nicht mehr Jonas Meffert, sondern Ludovit Reis. Im Sommertrainingslager des Vorjahres hatte Tim Walter seinen niederländischen Musterschüler überschwänglich für dessen Entwicklung gelobt und gleichzeitig in die Pflicht genommen: "Es macht Spaß, mit Ludo zu arbeiten, weil er die unbedingte Bereitschaft und den Willen hat, immer besser zu werden. Aber da geht auch noch mehr."

Weil der Mittelfeldmann des Trainers Einschätzung durch neun Tore und fünf Vorlagen, seine mit Abstand beste Scorerbilanz im Senioren-Fußball, bestätigte, legt nun auch Walter nach - und überträgt dem 23-Jährigen noch mehr Verantwortung.

Während der Sommerpause hatte Reis seine Ausstiegsklausel, die ihm einen Wechsel in die Bundesliga für festgeschriebene 7,5 Millionen Euro ermöglicht hätte, verstreichen lassen und sich zum HSV bekannt, die Beförderung dokumentiert einerseits Wertschätzung, aber eben auch, dass ihm der Coach eine noch tragendere Rolle zutraut.

Meffert: "Das passt perfekt zu Ludo"

Der bisherige Schonlau-Stellvertreter kommentiert diese Veränderung ohne Verdruss. "Der Trainer hat das so entschieden", sagt Meffert und ergänzt: "Ich finde, das passt perfekt zu Ludo. Er ist ein Typ, an dem sich alle orientieren. Und er mag es auch, voranzugehen." Der Sechser ist sicher: "Ludo will diese Mannschaft nach vorn bringen, er sollte jetzt auch langsam in diese Rolle reinwachsen."

Nach dem verpassten Aufstieg in der Relegation gegen Stuttgart (0:3, 1:3) und der enttäuschenden U-21-EM mit den Niederlanden in Georgien (Vorrunden-Aus ohne eine Einsatzminute) beginnt die neue Spielzeit für Reis also zumindest mit einem Positiv-Erlebnis - fehlen nach dem 1:4 bei der Binden-Premiere nur noch die Positiv-Ergebnisse.