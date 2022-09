Reis auf der Kippe: Kein Jubel zum Jahrestag

Auf den Tag genau seit drei Jahren ist Thomas Reis beim VfL Bochum als Cheftrainer im Amt. Bei einer Niederlage am Samstag beim FC Schalke wird es eng für den Coach.

Es drohte der Absturz in die 3. Liga, als Thomas Reis am 6. September 2019 bei VfL Bochum als Nachfolger des glücklosen Robin Dutt übernahm. Der Trainer erwies sich als Glücksfall für den Verein, für den er bereits als Profi spielte und mit dem ihn eine Menge verbindet.

Am Anfang, so erinnerte sich Reis mal, sei er "am Zaun von den Fans auch mal durchbeleidigt worden". Dem neuen Trainer, unerfahren in diesem Bereich, schlug eine Menge Skepsis entgegen, doch die anfänglichen Schwächen waren schnell überwunden.

Unter Reis startete der VfL durch. Der Trainer stabilisierte zunächst die Mannschaft, schaffte im nächsten Jahr den kaum für möglich gehaltenen Aufstieg und legte in der vorigen Saison mit seinem Team ein ganz bemerkenswertes Jahr hin mit dem souveränen Klassenerhalt.

Zur Erfolgsgeschichte und zur Renaissance an der Castroper Straße gehörten ein Trainer, der Talente förderte und auch erfahrene Profis weiterbrachte, Sport-Vorstand Sebastian Schindzielorz, der mit wenig Geld kluge Transfers einfädelte, sowie Finanzvorstand Ilja Kaenzig, gut vernetzt und äußerst erfahren im Profi-Fußball.

Kaenzig hat jüngst seinen Vertrag verlängert, Schindzielorz ist weg, Reis wackelt. Der VfL hat eine große Chance verpasst, weiter und langfristig auf dieses erfolgreiche Trio zu setzen. Dass nun der Rückfall in die 2. Liga droht, kommt sicherlich nicht überraschend. Die Begleitumstände aber weisen darauf hin, dass es zwischen Führung und Trainer nicht mehr passt, unabhängig von der sportlichen Misere.

Chance und Risiko auf Schalke

So bietet die Partie beim Nachbarn auf Schalke am Samstagabend natürlich Chance und Risiko. Bei einer erneuten Niederlage und dann sechs Pleiten seit Saisonstart wäre Reis kaum noch zu halten. Ein Sieg bei den Königsblauen dagegen könnte neue Kräfte freisetzen und für eine Menge Zuversicht bei den Profis und im Umfeld sorgen.

Dabei würde selbst eine Niederlage objektiv betrachtet kaum einen Grund liefern, daran zu zweifeln, dass Reis der Richtige sein könnte, die Mannschaft erneut zu stabilisieren. Vor allem individuelle Fehler sorgten dafür, dass jüngst eben auch die Partie gegen Werder Bremen verloren ging. Zudem ist Reis sicherlich nicht anzulasten, dass wegen zahlreicher Verletzungen immer wieder Umbauten in der Hintermannschaft nötig sind. So konnte der Trainer noch nie seine Wunschformation präsentieren und muss ständig improvisieren.

Reis genießt ein tolles Standing

Sportlich gesehen liegt nach fünf Niederlagen einiges im Argen, doch die Sache mit dem "Durchbeleidigen" hat sich grundlegend geändert. Reis genießt wegen seiner Erfolge ein tolles Standing beim überwiegenden Teil der Bochumer Anhänger. Das war auch am Samstag gegen Bremen deutlich zu spüren. Und seine Mannschaft liefert auf dem Platz überwiegend die geforderte Leidenschaft; jedenfalls ist nicht zu erkennen, dass der Trainer sein Team nicht mehr erreicht.

Ziemlich schräge Situation, dass sich womöglich gegen den FC Schalke entscheidet, wie es mit Reis in Bochum weitergeht. Also ausgerechnet gegen den Klub, der den Trainer im Sommer gerne verpflichten wollte.