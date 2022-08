Reis: "Ätzend - aber ich sehe eine Entwicklung"

Viel Spiele, vier Niederlagen - der VfL Bochum geht als Schlusslicht in die wichtige Heimbegegnung am Samstag gegen Aufsteiger Werder Bremen. Dennoch sieht Trainer Thomas Reis Grund zu Optimismus - und wundert sich über die Verletzung eines fest eingeplanten Spielers.

Natürlich, so Reis, sei der Blick auf die Tabelle mit dem VfL Bochum auf Platz 18 "ätzend. Aber ich bleibe dabei: Bis auf das Spiel gegen die Bayern hätten wir an jedem Wochenende punkten können."

Der Trainer jedenfalls sieht trotz der vier Niederlagen zum Saisonstart eine "positive Entwicklung" seiner Mannschaft, ganz ungeachtet der Tatsache, dass er zum Beispiel in der Defensive immer wieder umbauen muss. Das wird auch gegen Bremen nicht anders sein, nachdem sich ein fest eingeplanter Abwehrspieler mit einer überraschenden Verletzung abmeldete.

"Wenn das so läuft bin ich genervt"

Kostas Stafylidis, erzählt Reis, habe er am Freitag in Freiburg nur deshalb ausgewechselt, weil dem variablen Defensivspieler die Gelb-Rote Karte drohte. Am Sonntag dann erfuhr der Trainer fast beiläufig, dass der beinharte Verteidiger erneut über muskuläre Probleme klagt. "Wenn das so läuft", so Reis, "dann bin ich schon einigermaßen genervt."

Aktuell geht er jedenfalls davon aus, dass der griechische Nationalspieler am Samstag gegen Bremen nicht zur Verfügung steht. Stafylidis wäre eigentlich links in der Viererkette eingeplant als Vertreter von Danilo Soares. Von dem Brasilianer, der lange wegen Hüft-Beschwerden außen vor war, gibt es immerhin positive Nachrichten. Der technisch starke Linksverteidiger ist zwar noch nicht bei den Spielformen dabei, geht noch nicht in die Zweikämpfe, ist aber insgesamt körperlich schon weiter als zunächst befürchtet.

Reicht es schon bei Horn?

Womöglich ist am Samstag auch Jannis Horn eine Alternative, immerhin hat der frühere Kölner in der letzten Woche komplett mittrainiert und zuvor auch in der Reha intensiv gearbeitet. "Hier müssen wir die nächsten Trainingstage abwarten", so Reis, "vielleicht reicht es bei ihm schon für einen Einsatz."

Dass Saidy Janko, dessen Revier eigentlich die rechte Seite ist, erneut links aushilft, ist dagegen quasi ausgeschlossen, weil der vielseitige Verteidiger zu Anfang der Woche nicht mittrainieren konnte. Stattdessen nahm Flügelstürmer Christopher Antwi-Adjei wieder am Mannschafts-Training teil. Für einen Einsatz am Samstag aber wird es eher nicht reichen.

Oliver Bitter