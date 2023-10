Reine Formsache wegen der Türkei: UEFA bestimmt EM-Gastgeber 2028 und 2032

Die EM im kommenden Jahr findet in Deutschland statt, doch schon jetzt werfen die Europameisterschaften 2028 und 2032 ihre Schatten voraus. Die Gastgeber standen aber schon länger fest.

2028 wird es bei der EM hier wieder zur Sache gehen: Wembley in London. IMAGO/PA Images

Die EM 2028 findet in Großbritannien und Irland statt, während das darauffolgende Turnier die Türkei und Italien gemeinsam ausgetragen werden. Da es für beide Turniere nur jeweils eine gemeinsame Bewerbung mehrerer Verbände gegeben hatte, galt die nun erfolgte Vergabe durch das UEFA-Exekutivkomitee als reine Formsache. Das lag vor allem an der Türkei.

Ursprünglich hatte diese ihren Hut sowohl für das Turnier 2028 als auch für das 2032 in den Ring geworfen. Der türkische Verband zog seine Kandidatur dann aber für 2028 zurück, auch weil die gemeinsame Bewerbung von England, Wales, Schottland, Nordirland und Irland klar favorisiert war.

Anschließend beantragten die Türkei und Italien bei der UEFA, sich gemeinsam für das Turnier 2032 bewerben zu dürfen. Diesem Wunsch wurde stattgegeben, da man bei der UEFA die Voraussetzung, dass Länder bei gemeinsamen Bewerbungen "nahe beieinanderliegen" liegen müssen, als erfüllt betrachtete.

Wie viele Teams sind bei fünf Gastgebern direkt qualifiziert?

Eine große Frage bleibt: Wie viele Gastgeber wären automatisch für die Turniere direkt qualifiziert? Bereits in der Vergangenheit hatte die UEFA bei Turnieren, die in zwei Ländern ausgetragen wurden, beiden Ausrichtern einen Startplatz gegeben - das war 2000 (Belgien/Niederlande) ebenso der Fall wie 2008 (Österreich/Schweiz) und 2012 (Polen/Ukraine). Demnach dürften Italien und die Türkei davon ausgehen, 2032 direkt dabei zu sein.

Anders sieht die Sache für 2028 aus, denn da sind es gleich fünf Ausrichter. Die englische "Times" berichtete zuletzt, dass geplant sei, dass alle fünf Länder regulär an der Qualifikation teilnehmen sollen und nur die Mannschaften, die es nicht auf regulärem Weg schaffen, die zwei Gastgeber-Tickets erhalten würden. Unbeantwortet ist dabei aber die Frage: Was passiert, wenn sich mehr als zwei Gastgeber nicht auf regulärem Weg qualifizieren? Wohl auch deshalb gibt es noch keine endgültige Entscheidung in diesem Punkt.