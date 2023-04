"Reine Formsache": Türkgücü München verlängert mit Leistungsträger Hingerl

Frohe Kunde aus München: Türkgücü hat den Vertrag mit Leistungsträger Kevin Hingerl verlängert. Der Defensivspezialist bleibt bis mindestens 2024 ein Münchner.

In der Liga befindet sich Drittliga-Absteiger Türkgücü München aktuell im gesicherten Tabellenmittelfeld, oder anders gesagt im sportlichen Niemandsland. Im Aufstiegsrennen und auch im Abstiegskampf dürften die Münchner keine Rolle mehr spielen. Zeit also, den Blick auf die kommenden Spielzeit zu richten und personelle Klarheit zu schaffen.

Nun konnte der aktuelle Tabellensiebte der Regionalliga Bayern die erste Vertragsverlängerung bekannt geben. Mit Kevin Hingerl bleibt ein absoluter Leistungsträger in der Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar auch zur neuen Saison als Eckpfeiler der Defensive an Bord. Hingerl absolvierte in der laufenden Regionalliga-Saison bereits 24 Spiele, 23 davon in der Startelf. Der 29-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Wir wollen keine 15 Abgänge und 15 Neuzugänge jedes Jahr. Trainer Kayabunar (37) erkennt mit der Verlängerung von Hingerl ein neues Kapitel bei Türkgücü

"Die Vertragsverlängerung ist für uns ein toller erster Schritt in die kontinuierliche Stabilität im Kader, die unser Verein braucht. Wir wollen keine 15 Abgänge und 15 Neuzugänge jedes Jahr mehr. Es spricht für unseren neuen Weg, dass der erste Stammspieler mit Kevin Hingerl direkt ohne lange zu überlegen verlängert", so Alper Kayabunar, Trainer von Türkgücü München.

Kevin Hingerl ergänzt: "Ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft und deshalb war die Verlängerung reine Formsache. Im Verein bewegt sich aktuell einiges in die richtige Richtung und ich möchte sportlich dazu beitragen, dass die kontinuierliche Weiterentwicklung, nach dem Neustart letzten Sommer, anhält."