"Reine Formsache": DJK Vilzing verlängert mit Aufstiegscoach Eibl

Regionalliga-Aufsteiger DJK Vilzing darf auch in der kommenden Saison auf zwei tragende Säulen der vergangenen Jahre zählen. Sowohl Chefcoach Josef "Bebbo" Eibl wie auch Sportlicher Leiter Sepp Beller haben ihren Vertrag bis 2024 verlängert.

Wird auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie der DJK Vilzing stehen: IMAGO/foto2press

Wenige Tage vor dem Restrundenstart arbeitet die DJK Vilzing auf dem Platz noch an den letzten Feinheiten, bevor es am Samstag in Aubstadt erstmals in diesem Jahr wieder um Punkte gehen wird. Aber auch abseits des Platzes schreiten die Personalplanungen für die kommende Spielzeit im Lager des Regionalliga-Aufsteigers in großen Schritten voran. In zwei Führungspositionen gab es dabei erfreuliche Nachrichten. Sowohl Aufstiegscoach "Bebbo" Eibl wie auch Sportlicher Leiter Sepp Beller haben ihre Verträge bis 2024 verlängert.

Eibl geht damit in seine dritte Spielzeit am Huthgarten. Für den jungen Trainer steht in den kommenden Monaten aber eine große Herausforderung an, denn er wurde für den Lehrgang zur A-Lizenz zugelassen - der im Landkreis Straubing lebende Lehrer muss ab Mitte März mehr als ein halbes Jahr Doppelbelastung meistern. Am Wunsch des Vereins, mit ihrem Erfolgscoach zu verlängern, gab es ohnehin keine Zweifel. "Wir sind mit der Arbeit von 'Bebbo' und dem gesamten Trainerteam sehr zufrieden, deshalb war es für uns eine reine Formsache, "Bebbo" auch ein Angebot für die nächste Saison zu unterbreiten", erklärt Beller. "Er hat sich die Entscheidung mit der A-Lizenz-Weiterbildung gründlich überlegt und uns dann sein Okay gegeben, darüber sind wir sehr froh", freut sich der erfahrene Funktionär über die Kontinuität auf der Trainerposition.

Für seine eigene Zukunft hat Beller ebenfalls eine erfreuliche Nachricht für das schwarz-gelbe Lager parat. Der Lohamer in Diensten der Huthgartenkicker wird auch in der nächsten Spielzeit als Sportlicher Leiter die Geschicke der 1. Mannschaft lenken. "Nachdem nach den jüngsten Neuwahlen die Fußballabteilung jetzt für die nächsten zwei Jahre sehr gut aufgestellt ist, hänge ich sehr gerne noch ein weiteres Jahr als sportlicher Leiter dran", informiert Beller, der nach vier Jahren erfolgreicher Trainertätigkeit am Huthgarten nun dann schon in sein sechstes Jahr als leitender Funktionär geht.