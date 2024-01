Reincke verlässt Bocholt und schließt sich Drochtersen/Assel an

Der vom SC Verl ausgeliehene Willi Reincke wird die Leihe beim Spitzenreiter der Regionalliga West vom 1. FC Bocholt vorzeitig beenden und sich dafür der SV Drochtersen/Assel anschließen. Auch dort unterschreibt er einen Leihvertrag, der bis zum 30. Juni 2025 gültig ist. Der Angreifer stand in der laufenden Spielzeit in sechs Ligaspielen für die Bocholter auf dem Platz. Dort gelang ihm ein Treffer. Nun soll er also die Offensivbemühungen der SV D/A verbessern. "Mit Willi bekommen wir einen jungen Spieler, der einen guten Mix aus Qualität und Mentalität besitzt. Er wird zur Philosophie des Vereins passen", so Trainer Oliver Ioannou bei der Bekanntgabe.