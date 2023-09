Rein deutsches ELF-Finale: Rhein Fire folgt Stuttgart ins Endspiel

Das Finale der dritten ELF-Saison steht - und wird von zwei deutschen Teams bestritten. Bereits am Samstag war Stuttgart Surge ins Endspiel eingezogen, am Sonntag folgte Rhein Fire.

Rhein Fire setzte sich am Sonntag im zweiten Halbfinale der Play-offs dank eines starken Schlussviertels mit 42:23 gegen Frankfurt Galaxy durch. Zur Pause hatte Frankfurt, Sieger der ELF-Premierenausgabe 2021, noch mit 16:14 geführt. Auf Seiten von Rhein Fire überragte Quarterback Jadrian Clark mit vier Touchdown-Pässen. Rhein Fire buchte damit ein Finale vor heimischer Kulisse. Das Endspiel am kommenden Sonntag wird in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg ausgetragen, wo normalerweise die Rhein-Fire-Heimspiele steigen.

Gegner wird dann Stuttgart Surge sein. Das Team aus Baden-Württemberg schaltete bereits am Samstag den amtierenden Titelverteidiger Vienna Vikings mit 40:33 vor einer Rekordkulisse von 10.108 Fans in Wien aus. Die Österreicher hatten im Vorjahr die zweite Ausgabe der ELF durch ein 27:15 über die Hamburg Sea Devils gewonnen, mussten diesmal aber in einem dramatischen Spiel die Segel streichen. Die Entscheidung brachte ein Touchdown-Pass von Reilly Hennessey auf Wide Receiver Darrell Stewart tief im vierten Viertel. Die Vikings konnten im Anschluss nicht mehr zurückschlagen, weil Quarterback Chris Helbig ein Fumble unterlief.

Für die Schwaben markiert der Einzug ins Endspiel den vorläufigen Höhepunkt eines imposanten Turnarounds: In der vergangenen Saison hatte Stuttgart alle zwölf Saisonspiele verloren und die Runde als schlechtestes Team der gesamten ELF abgeschlossen. Im Sommer hatte die Surge dann zahlreiche Spieler inklusive Head Coach Jordan Neuman vom GFL-Klub Schwäbisch Hall Unicorns verpflichtet und war daraufhin durchgestartet.

Leicht favorisiert dürfte im Finale allerdings Rhein Fire sein. Das Team aus Düsseldorf hat bislang alle Saisonspiele für sich entschieden - und kann außerdem auf den Heimvorteil hoffen. Die 31.500 verfügbaren Eintrittskarten für das Spiel in Duisburg sind fast alle verkauft. Kick-off ist um 15.30 Uhr.