Reimers: Der Hamburger-Spielerentwickler und Trainer des Jahres

Pit Reimers ist vielleicht das Gesicht des Hamburger Nachwuchsbereichs und das nicht nur wegen seiner nun bereits 17. Saison beim HSV. Als frisch gebackener 40er und Trainer des Jahres hat er seine Mannschaft nach dem großen Umbruch im Sommer stabilisiert.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Es war eine runde Party: Mit 55.000 Leuten feierte Trainer Pit Reimers seinen 40. Geburtstag - im Volkspark beim Champions-League-Duell zwischen Schachtar Donezk und dem FC Barcelona (1:0). Davon sind seine Nachwuchskicker natürlich noch meilenweit entfernt, aber auch dank des Trainers haben sie sich inzwischen in der Regionalliga halbwegs etabliert.

Dabei konnte man zu Saisonbeginn um den Vizemeister - dessen Kader allerdings nicht mehr viel mit dem aus der Saison 2022/23 zu tun hat - Angst und Bange sein. Nach dem 0:8 bei der Generalprobe in Greifswald holte der HSV in den ersten vier Punktspielen nur einen Punkt bei 2:13-Toren. Doch dass Reimers Mannschaften entwickeln kann, hat sich inzwischen herumgesprochen: Im August 2020 übernahm er die U 21 auf Platz 14 und führte sie durch die Corona-Zeit fast zum Titel 2023. Und individuell spielen inzwischen acht ehemalige Reimers-Schützlinge in der dritten oder gar zweiten Liga, allen voran Maxwell Gyamfi beim VfL Osnabrück und Bryan Hein, der beim Drittliga-Zweiten Jahn Regensburg Stammspieler ist.

Umbruch mit Reimers

Letzteren trainierte Reimers sogar bereits in der U 12 des HSV, denn der Fußballlehrer arbeitet in seiner 17. Saison im Nachwuchsbereich des HSV, der vierten in der Regionalliga. Zuletzt wurde er von einer Jury des Norddeutschen Fußball-Verbands als Trainer des Jahres ausgezeichnet. "Das war natürlich eine Freude, aber letztlich haben die Spieler daran den größten Anteil, und auch im Trainer- und Betreuerstab funktioniert dies alles auch nur als großes und sehr gutes Team", sagt Reimers, der immer wieder Emotionen schüren kann. Bestes Beispiel: In den für HSVer so wichtigen Duellen gegen Werder Bremen und St. Pauli ist er als Regionalliga-Coach ungeschlagen.

Auch intern erhielt er eine besondere Auszeichnung: Als einziger durfte er seine Mannschaft behalten - sämtliche andere Trainer der kriselnden Nachwuchs-Abteilung des Zweitligisten von der U 11 bis zur U 19 tauschte der verantwortliche Leiter Horst Hrubesch im Sommer aus.

Sanne als Triumph

Reimers' Mannschaft hat nach dem Panik-Auftakt schnell die Kurve bekommen. "Die Jungs sind sehr lernwillig und lernfähig", lobte der ehemalige Defensivspieler sein Team, das zwischenzeitlich fünfmal in Folge ungeschlagen blieb. Großen Anteil am Aufschwung hatte Tom Sanne, der mit nun zehn Saisontreffern die Hälfte aller HSV-Tore erzielte und damit auf Rang drei der Liga-Torjägerliste rangiert.

Dennoch ist noch nichts gewonnen, denn der Abstand zum ersten Abstiegsplatz 15 beträgt gerade mal vier Punkte. Auf dem steht derzeit Weiche Flensburg - und genau dort muss die Reimers-Elf am Freitag antreten. Eine Niederlage bei den daheim noch sieglosen Fördestädtern ist quasi verboten, um nicht wieder in den Keller zu rutschen. Dann müsste Reimers wieder von vorn beginnen - aber genau darin ist er ja seit Jahren erprobt...