Reimer wird ehrenamtlicher Nachwuchstrainer beim DEB

DEL-Rekordtorschütze Patrick Reimer steigt beim Deutschen Eishockey-Bund als Nachwuchstrainer ein.

Gibt seine Erfahrung an DEB-Talente weiter: Patrick Reimer. IMAGO/Eibner

Der 40 Jahre alte Olympiazweite von Pyeonchang Patrick Reimer soll beim DEB zunächst als Entwicklungstrainer arbeiten. Dabei soll er mit seiner Erfahrung den Nachwuchsspielern sowie dem Trainerstab des DEB zur Seite stehen. Das teilte der Verband am Dienstag mit.

Reimer hatte zum Ende der abgelaufenen Saison nach über 1000 Erstliga-Spielen seine Karriere in der DEL bei den Nürnberg Ice Tigers beendet.

Über seine Trainer-Tätigkeit, für die Reimer bis Jahresende nicht bezahlt wird, soll der DEL-Rekordtorschütze zunächst an den DEB gebunden werden, um danach entscheiden zu können, in welchem Bereich er künftig arbeiten will.

"Mit Patrick Reimer gewinnen wir ein absolutes Aushängeschild unseres Sports für den Verband. Sowohl die Spieler als auch die Trainer werden von seinen Erfahrungen profitieren können. Im Gegenzug gibt ihm der DEB die Möglichkeit, nach dem Spielerleben neue Erfahrungen zu sammeln", sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast.

Reimer selbst freut sich über seine kommende Aufgabe: "Die Nationalmannschaften sind das Aushängeschild unserer Sportart und die nachhaltige Stärkung dieser liegt mir sehr am Herzen. Daher ist es umso schöner, die Möglichkeit zu erhalten, aktiv daran mitzuarbeiten."