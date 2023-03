Reimer im Interview: "Genau so wollte ich auch abtreten"

DEL-Legende Patrick Reimer, der seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt hat, steht mit den Nürnberg Ice Tigers vor seinen letzten Spielen als Profi. Im Interview mit dem kicker spricht der 40-Jährige über die DEL, seinen Sport Eishockey - und seinen Bart …

Mit 40 Jahren ist Reimer der derzeit älteste Spieler der DEL und nur nicht aufgrund seines Alters eine Legende. Denn als einziger Spieler in der Geschichte der Liga gewann der Rechtsaußen gleich dreimal den MVP-Titel in der Hauptrunde. Er ist der beste Torjäger und beste Scorer in der DEL-Historie und reiht sich als Mitglied des deutschen Olympia-Teams von 2018, das in Pyeongchang die Silbermedaille gewann, auch auf Nationalmannschaftsebene in einen kleinen Kreis deutscher Eishockey-Helden ein. Mit seinem Klub Nürnberg Ice Tigers schaffte Reimer in der vergangenen Woche den Einzug in die Qualifikationsrunde für das Viertelfinale, sodass sein Karriereende sich noch um mindestens eine Woche, vielleicht aber noch einige weitere mehr verzögert.

Wie groß war die Erleichterung über die Teilnahme an der K.-o.-Runde mit den Ice Tigers, die am vergangenen Dienstag durch das 7:4 gegen die Straubing Tigers perfekt gemacht wurde?



Ich habe eigentlich immer daran geglaubt. Es gab zwar eine Phase, in der es nicht so gut aussah, ich war aber eigentlich immer sicher, dass wir es packen.

Viele Experten stuften die Ice Tigers vor der Saison eher als Abstiegskandidat ein. Wie sah es im Team aus?



Wir haben daran eigentlich nie gedacht und hatten von Anfang an das Ziel, Play-offs zu spielen und haben nicht viel darauf gegeben, wo uns die Experten und wer auch immer hinsetzen. Wir wussten, was im Kader schlummert und haben das Minimalziel für uns erreicht. Aber unser Weg ist noch nicht zu Ende, wir wollen die erste Play-off-Runde überstehen, um dann richtig angreifen zu können.

Wie sehr denkt man in diesen Tagen daran, dass es die letzten Spiele einer langen Karriere sind, zumal es zum Beispiel bei Ihrem Ex-Verein Düsseldorf, aber auch bei anderen Auswärtsspielen, besondere Abschiedsaktionen gab?



Ach, im Kopf ist das eigentlich gar nicht so extrem drin. Auch wenn man sich ab und an vielleicht schon dabei ertappt, dass manches das letzte Mal ist. Sobald die Scheibe aber fällt, ist das alles weg und ich habe Spaß am Spielen und mache mir keine großen Gedanken, was passiert. Ich habe es verglichen wie mit Play-off-Spielen: Man geht immer in die Spiele und geht immer davon aus, dass es noch ein nächstes Spiel gibt, auch wenn es ein Entscheidungsspiel sein sollte. So ist es jetzt auch. Mein Ziel und auch das von der Mannschaft war immer, die Play-offs zu erreichen. Und von da an schauen wir weiter, von daher habe ich mich nicht damit befasst, ob Bremerhaven (das letzte Hauptrundenspiel der Ice Tigers; Anm. d. Red.) das letzte Spiel sein könnte.

In Sachen Scorerpunkten sind Sie noch immer sehr gut dabei und hätten sicher noch das eine oder andere Jahr weiterspielen können. Würden Sie so gesehen gerne noch weitermachen?



Dann hätte ich die Entscheidung anders getroffen. Klar läuft es im Moment gut und ich stehe gut in der Scorerwertung da. Aber genau so wollte ich auch abtreten. Für mich war es wichtig, zufrieden gehen zu können. Das wäre jetzt der Fall, es ist ja noch nicht zu Ende. Aber meine Entscheidung steht und ich hadere auch nicht damit, nur weil es jetzt gut läuft. Ich wollte die Entscheidung ohnehin nicht aus einer Emotion heraus treffen, sondern wohl überlegt, und da ändert die Tatsache, dass ich noch gut mithalten kann, nichts daran. Es war eine bewusste Entscheidung, jetzt abzutreten. Ich sage mir lieber, dass ich vielleicht noch ein, zwei Jahre auf dem Niveau hätte spielen können, als dass ich dann rückblickend vielleicht gesagt hätte: Ach, hätte ich doch lieber ein Jahr früher aufgehört.

In den letzten zwei Jahren hatten Sie mehrfach Rückenprobleme und mussten auch zeitweise aussetzen. Wie sehr hat das die Entscheidung aufzuhören beeinflusst?



Eigentlich gar nicht so viel. Es war nicht, weil der Körper vielleicht schon die eine oder andere Blessur hat, sondern weil es für mich jetzt auch vom Kopf her an der Zeit ist, mehr mit der Familie machen zu können. Mit 40 Jahren ist es für mich der richtige Zeitpunkt zu sagen, dass ich in die wohlverdiente Rente kann. Ich habe, glaube ich, auf persönlicher Ebene so gut wie alles erreicht, was ich schaffen konnte und mir nie erträumt hatte. Ich hoffe jetzt natürlich, dass wir jetzt noch einmal angreifen können und auch noch den Titel holen können, auch wenn die realistischen Chancen nicht so groß sind wie in anderen Teams. Das ist noch das große Ziel, aber auch wenn nicht, gehe ich sicher sehr zufrieden in den Ruhestand.

Patrick Reimer beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Nürnberg nach dem Gewinn der Silbermedaille bei Olympia in Pyeongchang 2018. imago/Zink

Sie sind mit 40 Jahren der älteste Spieler der DEL, gewannen aber beispielsweise ihre drei MVP-Titel und auch die olympische Silbermedaille - teilweise deutlich - jenseits der 30. Gab es einen Zeitpunkt, an dem man merkte, dass es körperlich nicht mehr so leicht läuft?

Eigentlich nicht, der einzige Unterschied ist, dass die Regenerationszeit eine andere ist. Aber ich muss sagen, dass es vom Speed her noch okay ist, auch wenn ich sicher nicht mehr spritzig wie mit Mitte 20 bin. Aber vom Körperlichen her versuche ich auch nicht, den Zweikämpfen aus dem Weg zu gehen und fühle mich immer noch ganz gut.

Sie haben es selbst gesagt: Einzig eine Meisterschaft in der DEL fehlt Ihnen bislang. Wurden Sie da vielleicht auch für Ihre Vereinstreue - jeweils über 10 Jahre in Düsseldorf und Nürnberg - bestraft, auch wenn Sie mit beiden in den Play-offs teilweise auch weit kamen?



Bestraft würde ich es nicht nennen, denn es waren ja immer bewusste Entscheidungen für die Teams. Aber ich habe immer gesagt: Wenn ich irgendwo einen Titel holen will, dann mit einem Team, mit dem ich mich hundertprozentig identifizieren kann und vielleicht auch etwas mit aufgebaut habe, als im Gegenzug zu einem Team zu wechseln, bei dem ich natürlich höhere Chancen habe. Das wollte ich nicht und bin auch froh, dass ich die Entscheidung so getroffen habe, weil ich glaube, dass die lange Zeit, die man bei einem Verein spielen kann, dann letztlich mehr wert ist, als ein Titel, den man vielleicht kurzfristig erringt. Manch einer mag das anders sehen, aber für mich war das Wohlfühlen bei meinen zwei Klubs wichtiger als ein Titel.

Angebote von Topklubs wie den Adler Mannheim, Eisbären Berlin oder dem EHC Red Bull München wird es aber bestimmt einmal gegeben haben?



Ich habe es nie so konkret werden lassen, aber sicher waren schon mal die Fühler ausgestreckt. Es war auch ein Klub dabei, bevor ich nach Nürnberg gekommen bin, der mich gern gehabt hätte. Andere Möglichkeiten hätte es also schon gegeben.

Sie haben die DEL rund 20 Jahre hautnah miterlebt. Wie beurteilen Sie ihre Entwicklung in dieser Zeit?

Sie hat sich auf jeden Fall gemacht. Man sieht es auch in diesem Jahr, wie eng es in vielen Bereichen zugeht und wie spannend das Rennen um die Play-offs bis zum letzten Wochenende ist, das ist natürlich super. Es gibt nicht mehr die finanziellen Probleme wie noch vor 20 oder 25 Jahren, als immer gezittert werden musste, ob ein Verein wegbricht. Es ist auch super, dass jedes Spiel übertragen wird und man alles verfolgen kann. Es gibt aber sicher auch Potenzial, um die Sportart noch größer zu machen. Aber im Großen und Ganzen gibt es eine positive Entwicklung. Auch allgemein hat sich der Eishockeysport entwickelt, ist noch schneller und attraktiver geworden und meiner Meinung nach auch technischer.

Es gibt mittlerweile Regeln für die Vergabe mehrerer Kaderplätze an deutsche U-23-Spieler. Eine gute Entwicklung?



Mit den gezwungene Plätzen - da weiß ich nicht so genau. Klar ist es gut, dass man den Nachwuchs fördern will. Die Frage ist, wie man es umsetzen kann, dass die Jungs mit den Kaderplätzen auch auf die nötige Eiszeit kommen, um sich weiterentwickeln zu können. Wenn sie nur Platzhalter sind, um den Spielberichtsbogen voll machen zu können, dann hilft die Regel nicht weiter. Mancher einer wird davon profitieren, manch anderer, der vielleicht noch ein, zwei Jahre in der Entwicklung braucht, rutscht dann raus, weil er zu alt ist. Von daher kann man um die Regel diskutieren. Grundsätzlich ist aber gut, dass man versucht, jungen deutschen Talenten die Möglichkeit zu geben, auf diesem Level zu spielen.

Ich bin der Meinung, dass bei vielen der Weg über eine DEL2 oder Oberliga der bessere ist. Patrick Reimer über die Entwicklung junger deutscher Spieler

Was würden Sie einem jungen deutschen Spieler raten, der heute frisch in die DEL kommt?



Sich erst einmal keinen Stress zu machen, dass von Spiel eins an alles funktionieren muss. Es ist eine Entwicklung und es ist wichtig, dass man kontinuierlich besser wird. Ich bin der Meinung, dass bei vielen der Weg über eine DEL2 oder Oberliga der bessere ist, wenn sie dort ihre Eiszeit bekommen, auch in Spielsituationen, in denen sie sich entwickeln können. Wenn sie offensive Spieler auch Powerplay spielen können. Es gibt genügend Beispiele, bei denen das besser funktioniert hat, als mit 18 Jahren schon DEL zu spielen, aber eben nur auf ein, zwei Minuten im Spiel zu kommen. Das ist dann immer individuell abhängig, der ein oder andere schafft schon, Fuß zu fassen, andere wären besser beraten, wenn sie unterklassig noch ein bisschen dazulernen würden.

Ist die Rückkehr zu Auf- und Abstieg Ihrer Meinung nach eine gute Sache?



Es macht die Sache auf jeden Fall interessanter. Für mich das große Problem, das ich nicht verstehen kann, ist aber, wenn es nur zwei oder drei Teams aus der DEL2 gibt, die wirklich hochkommen können. Aufgrund der unterschiedlichen Regularien, gerade auch im U-23- und U-24-Bereich gibt es Planungsschwierigkeiten für die Teams, die runter gehen oder jetzt gerade warten müssen. Dann die Frage, kommt überhaupt jemand hoch? Daher ist es nicht ideal. Wäre es wie im Fußball, wo jeder hochkommen kann und die Regularien die gleichen sind, wäre es etwas anderes. Aber ich glaube schon, dass da noch Nachholbedarf besteht.

In der NHL spielen mittlerweile mit Leon Draisaitl, Moritz Seider oder Tim Stützle mehrere deutsche Stars. Denken Sie, dass dieser Aufwärtstrend aus deutscher Sicht anhält?



Das wäre schön, aber da muss man auch seine Hausaufgaben machen. Es gibt immer wieder Phasen, in denen große Talente dabei sind. Die hatten wir jetzt, aber man muss sehen, dass man Talente nachlegt, die Kinder überhaupt zum Sport bringt und auch gut ausbildet. Dann ist in der heutigen Zeit auch alles möglich durch die Globalisierung, dass Spieler früher entdeckt werden und auch den Weg von Deutschland eher nach Nordamerika schaffen als das vielleicht vor 20 Jahren der Fall gewesen ist.

Werden Sie dem Eishockey auch nach Ihrer Zeit als Spieler in irgendeiner Funktion erhalten bleiben?



Klar ist es noch nicht, aber tendenziell wird es wohl schon so sein, dass ich auch etwas mit Eishockey zu tun haben werde. In welcher Form muss sich zeigen. Ich bin nach wie vor ja auch in der Vorstandschaft der SVE (Spielervereinigung Eishockey, die die Interessen von Spielern gegenüber der DEL vertritt; Anm. d. Red.) dabei und kann mir in jedem Fall auch vorstellen, dass es eine Zukunft im Eishockey gibt.

Wie ist der gegenwärtige Stand bei der Spielervereinigung, steigen die Mitgliederzahlen und wie ist die Zusammenarbeit mit der Liga?



Eigentlich gut, wir sind im steten Austausch mit der Liga und haben einen Kanal gefunden, wie wir miteinander sprechen können. Von daher ist die Entwicklung eine gute. Man hat gesehen, dass wir voneinander lernen können und Fragen von Seiten der Spieler geklärt werden können über Dinge, die wir vielleicht nicht so verstanden oder nachvollziehen konnten - aber wir auch Dinge, die uns Spieler betreffen, nun auf dem kurzen Dienstweg anbringen können. Daher ist es gut, dass jetzt ein Austausch vorhanden ist, und das zeigt sich auch in den Mitgliederzahlen. Wir haben jetzt gut drei Viertel der Spieler tatsächlich auch als Mitglieder.

Man muss Wege finden, wie man unsere Sportart nachhaltiger gestaltet. Patrick Reimer über Eishockey in Zeiten des Klimawandels

Ist die NHLPA, die also die Spielergewerkschaft der NHL, die sogar Rahmentarifverträge mit der Liga aushandelt, da vielleicht sogar ein Vorbild?



Ja und nein. Die PA ist da noch einmal eine ganz andere Hausnummer. Die Gesetze in Nordamerika sind auch noch einmal ganz andere. Wir sind ja auch ganz bewusst eine Vereinigung und keine Gewerkschaft. Aber von den Strukturen her kann man sich sicher einiges abschauen. Es sind sicher interessante Themen dabei, was sie für die Spieler machen und sie unterstützen, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Aber wir wollen auch unseren eigenen Weg gehen und haben zum Teil auch andere Voraussetzungen in Deutschland.

Eine ketzerische Frage: In Zeiten von Klimawandel, steigenden Temperaturen und Fragen nach Stromkosten: Ist Eishockey überhaupt noch zeitgemäß?

Eishockey wird sicherlich weiter seine Berechtigung haben, hoffe ich. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiges - und das nicht nur in den offensichtlichen Sportarten wie Eishockey oder den ganzen Wintersportarten, die diskutiert werden. Man muss Wege finden, wie man unsere Sportart nachhaltiger gestaltet. Darauf wird immer größeres Augenmerk gelegt und ich bin mir sicher, dass es da sicher auch im Eishockey eine große Entwicklung geben wird - und auch geben muss.

Es gibt teilweise schon Kunststoffbeläge, die als Ersatz für das Eis herhalten. Ist das bereits eine gute Möglichkeit?

Ich bin selbst noch nie darauf gefahren und es könnte das aktuelle Eis wohl auch noch nicht ersetzen. Aber solche Wege muss man denken und dem nachgehen. Denn dass der größte Energiefresser die Eisbereitung ist, ist ganz klar. Von daher ist das ein Ansatzpunkt, in den man in Zukunft vielleicht reingehen muss.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne nach der letzten Saison aus?

Wenn eine dann hoffentlich noch lange Saison beendet ist, ist erst einmal Zeit für die Familie. Wir werden uns den Sommer gemeinsam nehmen und danach geht es in die entscheidende Planung, was dann kommt. Ich werde mich ein wenig umhören, mir ein paar Optionen zurechtlegen und freue mich dann auf den neuen Lebensabschnitt. Das ist ein bisschen wie aus der Schule rauszukommen und noch nicht so hundertprozentig wissen, was auf einen zukommt. Aber man hat ja auch schon ein bisschen was gesehen und es ist auf jeden Fall eine tolle Herausforderung.

Noch eine Frage zu Ihrem mittlerweile sehr beeindruckenden Bart, den Sie sich haben wachsen lassen. Was ist der Grund dafür?



Wir haben alle drei Jahre in meiner Heimatstadt Mindelheim ein Mittelalterfest und ich nehme daran auch aktiv teil. Dieses Mal habe ich mit dem Bartwuchs - warum auch immer - relativ früh angefangen, normalerweise ist das immer eher zum Jahresstart oder den Play-offs- gewesen, sodass der Play-off-Bart dann bis Juli stehenbleibt. Jetzt war es fast schon zu früh, muss ich sagen. Aber Abschneiden lohnt sich jetzt auch nicht mehr, von daher muss ich es durchziehen, zumal aufgrund von Corona jetzt auch fünf Jahre dazwischen lagen. Deswegen gibt es jetzt einen besonderen Bart.

Freuen Sie sich schon darauf, ihn wieder abnehmen zu können?

Irgendwie schon, es gibt auf jeden Fall Tage, an denen ich dem entgegenfiebere. Es wird sicher auch interessant sein mit meiner 13 Monate alten Tochter, die kennt mich bewusst fast nur mit Bart. Da wird es auf jeden Fall ein interessantes Erwachen geben.