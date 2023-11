Reim will sich mit Meisterschaft und Torjägerkanone verabschieden

Nach über 20 Jahren Fußball soll für Lisa Reim nach dieser Saison Schluss sein. Doch es soll ein triumphales Ende werden: Meisterschaft und Torjägerkanone hat die Sechstliga-Torjägerin fest im Blick.

Die Ausbeute von Lisa Reim ist beeindruckend. Insgesamt 42 Treffer erzielte die 26-Jährige bereits in der laufenden Spielzeit für die Droyßiger SG in der 6. Liga Sachsen-Anhalts und glänzte bei ihren sieben Einsätzen mit einem Zehner-, Neuner- sowie zwei Siebenerpacks.

Nach bisher acht Spielen steht die DSG mit sieben Siegen an der Tabellenspitze. Nur gegen den SC Naumburg gab es eine Niederlage. Wer bei der 3:7-Pleite nicht auf dem Platz stand? Lisa Reim.

Selbst wenn ich drei Tore erzielt habe, reicht mir das nicht. Lisa Reim über ihren unstillbaren Torhunger

64,6 Prozent aller Tore der Mannschaft aus der Gemeinde Elsteraue gingen auf Reims Konto. Als Erfolgsgeheimnis nennt sie ihren nie zu stillenden Torhunger: "In erster Linie ist das Team für meine Torquote verantwortlich. Ich gebe niemals auf. Selbst wenn ich drei Tore erzielt habe, reicht mir das nicht." Einen weiteren Grund sieht die Chemikantin im "riesengroßen Zusammenhalt" innerhalb der Mannschaft: "Wir unternehmen viel gemeinsam, fahren auch zusammen in den Urlaub. In diesem Jahr waren einige Mädels in der Türkei."

Es fehlen 38 Tore in acht Spielen

Vor der Saison hatte sich Reim 50 Tore vorgenommen. Nachdem ihr mittlerweile aber nur noch acht Tore auf ihr gestecktes Ziel fehlen, strebt sie nach mehr: "Jetzt möchte ich die Marke von Lisa Schramm knacken, die in der zurückliegenden Saison die Torjägerkanone für alle mit 80 Treffern gewonnen hatte." Ein Nachteil allerdings sind die nur noch acht verbleibenden Partien der DSG in dieser Saison. Reim muss also ihren Schnitt beibehalten, soll der Schramm-Rekord fallen.

Reims Abschlussqualitäten führten die Droyßiger 2019 zum Meistertitel und sie anschließend zu RB Leipzig. Dort spielte sie in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nordost. Doch berufliche Gründe zwangen sie, zur DSG zurückzukehren. "Ich arbeite in der Petrochemie-Branche, stelle im Schichtdienst Kraftstoffe her. Aus beruflichen Gründen sah ich keine Perspektive, um sportlich noch einmal ganz oben anzuklopfen", erklärt Reim und ergänzt: "Als Leistungssportlerin muss man jede Trainingseinheit mitmachen. Sonst schafft man es nicht."

Karriereende mit der Kanone?

Für Reim ist es womöglich die letzte Saison ihrer Karriere. "Ich spiele seit mehr als 20 Jahren Fußball, werde aber voraussichtlich nach dieser Saison aufhören. Der Körper will irgendwann nicht mehr. Die Tage nach den Spielen sind nicht immer schön, weil ich in den Partien meistens von zwei Gegenspielerinnen bearbeitet werde." Zudem will sie sich beruflich fortbilden. "Ich habe wenig Zeit, will im März 2024 meinen Industriemeister in Chemie in der Tasche haben", schildert sie ihre Gründe.

Ihr Karriereende würde sie gerne mit der Torjägerkanone versüßen. Dabei habe sie bis vor wenigen Wochen noch gar nichts von der Aktion gewusst, gesteht sie: "Dann hat mich eine Mitspielerin darauf aufmerksam gemacht." Seitdem habe sie das Ranking fest im Blick. Für sie sei es ein zusätzlicher Ansporn, noch möglichst viele Tore folgen zu lassen. "Für mich wäre das ein gelungener Abschluss und glorreicher Abgang."