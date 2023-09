Reid kann 25.000-Yard-Mann Mahomes schonen - Nackenschlag für die Cowboys

Die Kansas City Chiefs haben sich mit den Chicago Bears nicht lange aufgehalten, während Quarterback Mahomes einen Meilenstein erreichte. Eine böse Überraschung erlebten die Dallas Cowboys.

Mahomes toppt Stafford - Swift bejubelt Kelce

41:10 gegen die Chicago Bears. Nichts anderes als ein klarer Sieg war von den Kansas City Chiefs (2:1) gegen den problembehafteten Kontrahenten erwartet worden. Im Fokus stand einmal mehr Patrick Mahomes. Der 28-jährige Star-Quarterback und zweimalige Super-Bowl-Champion nahm am Sonntag als schnellster NFL-Spielmacher in der Geschichte der Liga die 25.000-Yard-Hürde mit seinen Würfen. Mahomes (24/33, 272 Yards, 3 TD), der den Meilenstein mit einem 37-Yard-Wurf auf Marquez Valdes-Scantling im dritten Viertel erreichte, benötigte nur 83 Spiele für diese beeindruckende Marke - bisheriger Rekordhalter war Matthew Stafford (90).

Mit einem seiner Touchdown-Pässe fand der mit einem neuen Vertrag ausgestattete Mahomes seinen Lieblings-Receiver an diesem Abend, Travis Kelce (sieben Receptions für 69 Yards). Der Fang des Tight Ends in der Endzone wurde von Popstar Taylor Swift oben hinter der Glasscheibe enthusiastisch gefeiert. Um die beiden kursieren seit geraumer Zeit Beziehungsgerüchte.

Gegen Ende des Spiels konnte Head Coach Andy Reid seinen Strippenzieher schonen, während die Chiefs insgesamt Gnade vor Recht ergehen ließen und den Bears (0:3) im Schlussakt noch zehn Punkte gewährten. Deren QB Justin Fields schaffte mit seinen Pässen nicht einmal 100 Yards Raumgewinn (11/22 für 99, 1 TD/1 INT).

Ernüchterung für die Cowboys

Nicht mehr makellos sind die ambitionierten Dallas Cowboys (2:1) nach einem überraschenden 16:28 bei den Arizona Cardinals, die ihren ersten Sieg feiern konnten. Dak Prescott (25/40 für 249 Yards, 1/1) brachte die Offense der Texaner nie so richtig ins Laufen, wenn es Richtung Red Zone ging. Und so blieb es bei einem einzigen Touchdown der Gäste zum zwischenzeitlichen 10:15, während die Cardinals von QB Joshua Dobbs (28, beim ersten Sieg als NFL-Starter mit 17/21 für 189 Yards, 1 TD) und Running Back James Conner (98 Yards, 1 TD) in einem guten Mix zum Coup geführt wurden. Arizona kam bei allen fünf Ballbesitzen vor der Pause zu Punkten, gekrönt von einem 62-Yard-Field-Goal zum 21:10 durch Matt Prater mit Ablauf der Uhr.

Garoppolos Negativ-"Hattrick" - Dalton muss warten

Für den Stuttgarter Fullback Jakob Johnson und die Las Vegas Raiders (1:2) gab es im dritten Saisonspiel unterdessen die zweite Niederlage. Gegen die Pittsburgh Steelers (2:1) unterlagen die Raiders im Sunday Night Game mit 18:23 - drei abgefangene Pässe von Spielmacher Jimmy Garoppolo (28/44 für 324 Yards, 2 TD) waren am Ende zu viel. Der erstmals in dieser Saison überzeugende Kenny Pickett (16/28 für 235, 2 TD) war somit Matchwinner für die Steelers.

Auf den ersten Sieg müssen Andy Dalton und die Carolina Panthers (0:3) weiter warten. Beim 27:37 bei den Seattle Seahawks (2:1) knackte Dalton, Back-up für den am Knöchel verletzten First Overall Pick Bryce Young, zwar die 300-Yard-Marke mit seinen Würfen deutlich (34/58, 361, 2 TD), doch nach 13:9-Führung gingen die laufschwachen Raubkatzen noch als Verlierer vom Platz, weil die Seahawks-Offense spät im Spiel effizienter wurde und tief im dritten Quarter zum ersten Touchdown kam. Geno Smith (23/36 für 296, 1/1) machte mit einem kurzen Pass auf Jake Bobo im Schlussakt alles klar.