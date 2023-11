Reid hat Deutschland im Herzen: "Die Gastfreundschaft war außergewöhnlich"

"Wir wissen den Enthusiasmus zu schätzen": Mit diesen aufrichtigen Worten in Richtung der deutschen und europäischen Football-Fans in Frankfurt hat sich Chiefs-Trainer Andy Reid am Sonntag nach dem Erfolg seines Teams über die Miami Dolphins (21:14) bedankt. Gerne hätte er mehr davon - notfalls auf dem Parkplatz.

In 65 Jahren - viele davon als Assistent oder Cheftrainer in der National Football League verbracht - hat Andy Reid schon viel erlebt. Viel gesehen. Und ja, auch viel gegessen. Der korpulente Head Coach der Kansas City Chiefs hat schließlich selbst in seiner Karriere immer wieder unterstrichen, wie sehr er Cheeseburger, Steaks und allgemein einfach gutes Essen schätzt. Auch die deutsche Speisekarte hat es ihm in diesen Tagen angetan, wie er im Vorfeld des Regular-Season-Spiels offenbarte: "I like Bratwurst. I like Schnitzel."

Am meisten freute sich Reid aber natürlich über den nach einer schwierigen zweiten Hälfte errungenen 21:14-Sieg über die Dolphins, wie er im Anschluss auf der Pressekonferenz zugab: "Unsere Jungs haben geliefert, nachdem sie letzte Woche neben der Spur waren. Wir haben mit der Offense tolle Aktionen verzeichnet, die Offensive Line hat im Run Game einen guten Job gemacht. Isiah Pacheco (Running Back mit 16 Carries für 66 Yards; Anm. d. Red.) hab ebenfalls abgeliefert, die Lücken erkannt und gute Läufe gezeigt. Außerdem haben wir Tyreek Hill gut verteidigt, was nicht einfach ist. Denn er ist ein außergewöhnlicher Spieler und immer schwer zu verteidigen."

- Anzeige - Jetzt den NFL Game Pass sichern und die NFL live schauen

Rein sportlich war das ganze Spektakel für ihn eine runde Sache: "Zwei gute Offenses sind aufeinandergetroffen, eine davon ist die beste der ganzen National Football League - und gerade hier war es bärenstark, wie unsere Defense abgeliefert hat." Nicht einmal 300 Total Yards hatte die KC-Abwehr erlaubt, Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa mit drei Sacks versehen und bei einem Touchdown-Pass gelassen, sieben Punts erzwungen, einen wichtigen Turnover (Fumble von Hill) kreiert und so den 21:0-Pausenstand hergestellt.

Dass Top-Tight-End Travis Kelce mit nur drei Catches für beschauliche 14 Yards blass geblieben war? Verkraftbar aus Reids Sicht - zumal er erkannte, dass die Abwehr der Fins explizit ein Auge auf den Routinier geworfen hatte: "Sie haben einen guten Job gemacht, die Räume zu verdichten und ihn zuzustellen. Er hat aber trotzdem einen tollen Job gemacht bei der Unterstützungsarbeit (in Form von Blocks oder Ablenkungsmanövern; Anm. d. Red.)."

"Die Fans haben das Spiel gewonnen"

Und weil eben das rein Sportliche passte und Kansas City als amtierender Super-Bowl-Champion mit der aktuellen Bilanz von 7:2 wieder auf bestem Wege Richtung AFC-Spitze ist ("Der Sieg war immens wichtig, gerade weil wir jetzt ein 'bye week' vor uns haben - und da mit einem Erfolgserlebnis reinzugehen, ist natürlich viel besser als mit einer Niederlage und dem bevorstehenden Flug heim über acht Stunden"), konnte Reid auch das Drumherum genießen. Was er im Übrigen die Tage über schon getan hatte und nach Abfall des sportlichen Drucks auch direkt wieder tat. Die Freude über seine erste Erfahrung, ein offizielles Spiel in Deutschland ausgetragen zu haben, stand ihm bei seinem Loblied ins Gesicht geschrieben.

"Es war großartig, hier in Frankfurt spielen zu dürfen. Die Fans haben das Spiel gewonnen", so Reid mit einem Lächeln auf den Lippen. "Beide Teams haben alles gegeben. Das Publikum war großartig, die Gastfreundschaft war über die ganzen Tage hier außergewöhnlich. Mit den Leuten hier in Deutschland zu arbeiten, war überhaupt äußerst angenehm und hat großen Spaß gemacht. Es war phänomenal, was die Deutschen in diesen Tagen alles für uns vorbereitet haben."

"Gerne wieder"

Und weiter: "Die deutschen Fans waren phänomenal. Ob sie aus Deutschland waren, aus Kansas City oder aus Großbritannien: Sie waren laut und aggressiv. Die Stimmung war unglaublich."

Zu guter Letzt wurde der 65-jährige Kulttrainer, zwischen 1992 und 1998 als Assitenztrainer bei den Green Bay Packers unterwegs und im Anschluss Head Coach der Philadelphia Eagles (1999 bis 2012) sowie eben bei den Chiefs (seit 2013), noch gefragt, ob ihm eine Rückkehr nach Deutschland gefallen würde.

Und wie schon sein Quarterback Patrick Mahomes gesagt hatte, zeigte auch er sich dieser Idee total zugewandt: "Wir spielen überall zu jeder Zeit - wir würden auch auf dem Parkplatz spielen. Ich sage euch: Mexiko, London, hier (dort haben die Kansas City Chiefs nun bereits NFL-Spiele erlebt; Anm. d. Red.) - alles waren phänomenale Trips für uns." Diese Maßnahme der NFL, den American Football auf diese Weise raus in die Welt zu tragen, "ist etwas Großartiges. Also gerne wieder."