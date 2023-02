"Reicht mir nicht": Matarazzo fordert mehr Fußball von der TSG

Hoffenheim hat in Augsburg den Befreiungsschlag verpasst und zum fünften Mal in Folge verloren. Gegen den FCA war jedoch nicht alles schlecht.

Natürlich hatte sich die TSG Hoffenheim viel vorgenommen für das Gastspiel in Augsburg. Bei einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, in den die Kraichgauer durch zuvor vier Niederlagen am Stück geraten sind, sollte die Trendwende eingeleitet werden. Am Ende hingen bei der TSG jedoch erneut die Köpfe, kurz vor Schluss entschied der FCA ein ausgeglichenes Spiel mit 1:0 für sich.

"Es hört sich vielleicht blöd an, aber das war eine der besten Trainingswochen seit langem", blickte Christoph Baumgartner nach der Partie bei DAZN darauf zurück, wie Neu-Trainer Pellegrino Matarazzo in den vergangenen Tagen versucht hatte, seinen Spielstil zu vermitteln. Das braucht freilich noch längere Zeit, und dennoch lief es laut Matarazzo "sicherlich besser als gegen Leverkusen".

Verwirrung um Vogt

Im ersten Durchgang "haben wir 20 Minuten gut gespielt", erkannte Baumgartner. Jedoch zu wenig für seinen Coach. "Das reicht mir nicht", forderte Matarazzo einfach mehr spielerische Elemente von seiner Mannschaft. Was dem TSG-Trainer jedoch gefiel, war die kämpferische Leistung seiner Elf. "Wir haben gefightet bis zum Schluss. Wir haben das angenommen, das finde ich sehr positiv."

Lange Zeit sah es auch danach aus, als ob sich Hoffenheim für den Aufwand gegen den Ball zumindest mit einem Punkt belohnen würde. Fast den gesamten zweiten Durchgang musste die TSG jedoch ohne Abwehrchef Kevin Vogt auskommen. Der Verteidiger hatte von Augsburgs Yeboah einen Schlag ins Gesicht abbekommen, wodurch Demirovics Treffer in der Folge auch zurückgenommen wurde. Vogt wirkte benommen, wollte weiterspielen, die medizinische Abteilung legte aber ein Veto ein. "Die Verletzung hat uns wehgetan. Ich wollte auch, dass er wieder reinkommt. Ich habe es auch nicht ganz verstanden", äußerte sich Matarazzo zum unglücklichen Ablauf der Auswechslung.

Dortmund? "Vielleicht brauchen wir genau das"

Letztlich fiel der entscheidende Augsburger Treffer nach einer Ecke, wodurch die TSG laut Thomas Delaney mit einem "schrecklichen Gefühl" vom Platz ging. Die Situation in der Tabelle wird durch die Niederlage nicht einfacher, am Wochenende könnte Hoffenheim im schlechtesten Fall gar auf Platz 17 abrutschen. "Wir müssen schnell an die Punkte kommen", weiß Delaney.

Einfacher wird es am kommenden Spieltag sicherlich nicht, zumindest auf dem Papier, wenn Hoffenheim Dortmund empfängt. Nicht unbedingt ein Nachteil für Baumgartner. "Vielleicht brauchen wir genau das: einen Gegner, der eigentlich viel besser scheint als wir und gegen den wir dann zurückschlagen können."