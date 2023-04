Reicht die Zeit? Sechs Wochen Pause für Pogacar

Bei Lüttich-Bastogne-Lüttich zog sich Tadej Pogacar einen Kahnbeinbruch zu. Ob der zweimalige Toursieger rechtzeitig vor der Frankreich-Rundfahrt in Form kommen wird, ist offen.

Tadej Pogacar ist einer der Favoriten auf den Toursieg in diesem Jahr. BELGA MAG/AFP via Getty Images

Mit insgesamt zwölf Saisonsiegen in diesem Frühjahr ist Pogacar der dominierende Fahrer in der noch jungen Saison 2023 - bzw. war. Denn am vergangenen Sonntag musste der 24-Jährige nach einem Sturz den Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich vorzeitig aufgeben.

Pogacar zog sich dabei einen Kahnbeinbruch in der linken Hand zu, noch am Sonntagabend wurde der Slowene in einem Krankenhaus in Genk operiert. Bereits am Sonntag reiste Pogacar in seine Heimat, wo er nun mit der Reha beginnen wird. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen, teilte Adrian Rotunno, der medizinische Direktor des Teams UAE, mit. Allerdings musste Pogacar dabei eine Schraube in das Gelenk eingefügt werden, um "die Knochen wieder auszurichten."

Ob die Zeit reicht, um seine blendende Form bis zum Tourstart am 1. Juli in Bilbao (Spanien) zu halten bzw. wieder aufzubauen, ist fraglich. "Aufgrund der Art der Verletzung dauert es ungefähr sechs Wochen, bis er sich erholt hat", sagte Rotunno. Zwar kann Pogacar bereits in ein paar Tagen wieder mit Indoor-Training beginnen, doch schwere Belastungen des operierten Handgelenks sind nun nicht möglich, durch die mehrwöchige Rennpause wird Pogacars Vorbereitung auf die Tour de France empfindlich gestört.

2020 nahm Pogacar die Dauphiné als Generalprobe für die Tour her. In diesem Jahr startet das Rennen im Südosten Frankreichs am 4. Juni. Das könnte knapp werden mit seiner Teilnahme. 2021 und 2022 war Pogacar jeweils in seiner Heimat bei der Slowenien-Tour am Start. Diese findet zwischen dem 14. und 18. Juni statt, bis dahin dürfte Pogacar wieder genesen sein.

Bei Paris - Nizza verwies Pogacar Vingegaard klar in die Schranken

Bei der diesjährigen Tour peilt Pogacar seinen dritten Triumph nach 2020 und 2021 an. Im vergangenen Jahr musste er sich dem Dänen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) geschlagen geben. Pogacar und Vingegaard begegneten sich in diesem Frühjahr bisher bei Paris - Nizza: Der Slowene triumphierte und besiegte den drittplatzieren Dänen klar, der mit über eineinhalb Minuten Rückstand auf Rang drei landete.