Reichmann und Drux im Kader gegen die Färöer

Weil Timo Kastening und Sebastian Heymann verletzt sind, hat Bundestrainer Alfred Gislason ein verändertes Aufgebot für die Färöer-Spiele bekanntgegeben.

Die DHB-Handball treten bei den entscheidenden WM-Play-offs in dieser Woche gegen die Färöer in veränderter Formation an. Für die verletzten Kastening und Heymann nominierte Gislason Tobias Reichmann (MT Melsungen) und Paul Drux (Füchse Berlin) nach. Der ebenfalls kurzfristig fehlende Linkshänder Fabian Wiede wird zunächst nicht ersetzt.

Zum Hinspiel tritt das DHB-Team um Kapitän Johannes Golla am Mittwoch (18.15 Uhr/Sport1) in Kiel an, die Entscheidung fällt am Samstag (20.00 Uhr/Im Stream bei zdf.de) in Torshavn. Nur der Sieger qualifiziert sich für die nächste Weltmeisterschaft (10. bis 28. Januar 2023) in Polen und Schweden.

Das aktuelle DHB-Aufgebot

Tor: Till Klimpke (HSG Wetzlar), Andreas Wolff (Vive Kielce)

Feld: Tobias Reichmann (MT Melsungen), Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Lukas Mertens (SC Magdeburg), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Tim Zechel (HC Erlangen), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Julian Köster (VfL Gummersbach), Kai Häfner (MT Melsungen), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig), Julius Kühn (MT Melsungen), Paul Drux (Füchse Berlin), Juri Knorr (Rhein-Neckar-Löwen), Djibril M'Bengue (FC Porto)