Reichlich Profierfahrung: Oldenburg verpflichtet Möschl

Am Deadline Day hat Regionalligist VfB Oldenburg nochmal zugeschlagen und den zuletzt vereinslosen Patrick Möschl unter Vertrag genommen.

Der 28-jährige Österreicher spielte von 2017 bis 2020 für Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga (30 Einsätze) und anschließend ein halbes Jahr für den 1. FC Magdeburg in der 3. Liga (acht Partien). Anfang 2021 kehrte Möschl bis zum vergangenen Sommer in seine Heimat zurück und kickte beim österreichischen Bundesligisten SV Ried. Insgesamt absolvierte der Mittelfeldmann 111 Bundesligaspiele in Österreich.

Sebastian Schachten, der sportliche Leiter der Oldenburger, wird auf der Vereinswebsite zitiert: "Wir sind sicher, dass Patrick unsere Mannschaft besser macht. Er bringt neben seiner fußballerischen Klasse viel Erfahrung mit, ist flexibel einsetzbar und vor allem hat er uns sehr schnell davon überzeugt, dass er große Lust hat, mit dem VfB erfolgreich zu sein."