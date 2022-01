Reichel vor NHL-Debüt bei den Blackhawks

Lukas Reichel steht vor dem Debüt in der NHL. Der 19-jährige Stürmer wurde von den Chicago Blackhawks aus dem Farmteam in die beste Eishockey-Liga der Welt befördert.

Am Mittwoch beförderte Chicago den gebürtigen Nürnberger aus dem Farmteam Rockford IceHogs in die NHL. In der AHL war Reichel zuletzt nach sechs Scorerpunkten in nur zwei Partien zum "Spieler der Woche" gekürt worden.

Derek King, der Interimscheftrainer der Blackhawks, der zuvor Reichel schon in Rockford gecoacht hatte, bestätigte noch am Nachmittag (Ortszeit), dass der deutsche Spielmacher in der Nacht zum Freitag (2.30 Uhr MEZ) im Heimspiel gegen die Montreal Canadiens sein Debüt in der NHL geben soll.

Wohl in einer Reihe mit Superstar Kane

Geht es nach den Trainingseindrücken von Mittwoch, wird Reichel sogar als Center der Topformation neben Superstar Patrick Kane sowie Dylan Strome eingesetzt werden.

Reichel war von Chicago im Draft 2020 in der ersten Runde bereits an 17. Stelle ausgewählt worden und wechselte nach dem Meistertitel mit den Eisbären Berlin 2021 im Sommer nach Nordamerika.