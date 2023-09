Reichel auf den Spuren von Stützle, Seider und Peterka

Seit wenigen Tagen laufen in der NHL die Camps, in denen sich die Spieler in der Preseason auf die Saison 2023/24 vorbereiten, darunter auch zehn Deutsche - mit unterschiedlichen Voraussetzungen.

Die NHL-Spieler

Leon Draisaitl (Edmonton Oilers): Zweimal schieden die Oilers in den Play-offs zuletzt gegen den späteren Titelgewinner aus (erst Colorado, dann Vegas). Nun wollen Draisaitl, McDavid & Co. endlich selbst nach dem Stanley Cup greifen. Der 27-jährige deutsche Superstar selbst bestreitet als Veteran im Camp gewöhnlich aber nur wenige Testspiele.

Philipp Grubauer (Seattle Kraken): Was für Draisaitl gilt, gilt auch für Grubauer (31). Als etatmäßige Nummer eins des Überraschungsteams der Vorsaison, das sensationell in Play-off-Runde eins Titelverteidiger - und Grubauers Ex-Klub - Colorado ausgeschaltet hatte, ist der Rosenheimer erst einmal gesetzt.

John-Jason Peterka (Buffalo Sabres): Festgespielt in der NHL hat sich in der vergangenen Saison auch J.J. Peterka (77 Spiele, 32 Scorerpunkte). Die Silbermedaille mit dem DEB-Team bei der WM in Tampere und Riga, bei der er obendrein als bester Stürmer des Turniers ausgezeichnet wurde, sind international nicht unbemerkt geblieben. Peterka (21) wird für Buffalo als Außenstürmer der zweiten oder dritten Sturmreihe in die Saison gehen.

Lukas Reichel (Chicago Blackhawks): Noch hat er keine volle NHL-Saison absolviert. Das aber dürfte sich für Reichel (21) 2023/24 ändern. Das Camp begann er als Center dauerhaft zwischen dem Schweizer Philipp Kurashev und dem kanadischen Veteranen Andreas Athanasiou; ein Trio, das künftig durchaus die zweite Sturmreihe hinter der Formation um den im Sommer an Nummer eins im Draft ausgewählten Connor Bedard bilden könnte.

Moritz Seider (Detroit Red Wings): Er ist erst 22 Jahre alt und doch bereits der Topverteidiger der Detroit Red Wings. Mit WM-Silber im Rücken strebt der Rechtsschütze mit den Red Wings, für die er im Testspiel gegen Pittsburgh (4:3) in der Nacht auf Mittwoch ein Tor erzielte, an, zumindest wieder in Nähe der Play-off-Qualifikation zu kommen.

Tim Stützle (Ottawa Senators): In seiner dritten NHL-Saison schraubte der ebenfalls erst 21-jährige Stützle seinen offensiven Output zuletzt auf herausragende 90 Punkte (39 Tore, 51 Assists). Er ist längst einer der besten jungen Center auf der Welt und führt unumstritten die Top-Reihe der Senators mit Power Forward Brady Tkachuk und Routinier Claude Giroux an.

Nico Sturm (San Jose Sharks): Nach seinem bis dato statistisch besten Jahr in der NHL (14 Tore, 12 Vorlagen) gehörte auch der 28-Jährige zu den WM-Silbermedaillengewinnern des DEB. Als guter Zwei-Wege-Center dürfte Sturm weiter in der dritten oder vierten Angriffslinie der Sharks auflaufen, die spätestens nach dem Abgang von Superstar Karlsson vor einem längeren Umbruch stehen.

Die NHL-Aspiranten

Leon Gawanke (San Jose Sharks): Eigentlich galt der 24-Jährige - auch er war bei der WM dabei - bereits als Neuzugang beim DEL-Branchenkrösus Adler Mannheim, bei denen er einen Vier-Jahres-Vertrag unterzeichnet hatte. Nach unbefriedigenden Jahren bei den Winnipeg Jets, die ihm trotz starker Leistungen im Farmteam kein einziges NHL-Spiel gewährten, war das Angebot der Sharks dann aber zu verlockend, zumal der Umbruch in San Jose für Spieler wie Gawanke große Chancen birgt. Und sei es zunächst wieder über den Umweg AHL.

Julian Lutz (Arizona Coyotes): Immerhin schon 48 Pflichtspiele in der DEL und CHL, und dort für den amtierenden deutschen Meister EHC Red Bull München, stehen auf dem Konto des erst 19-Jährigen, wobei er allerdings zumeist wenig Eiszeit erhielt. Mit einem Tor im zweiten Testspiel der Coyotes konnte sich der Außenstürmer früh empfehlen und wird 2023/24 - für deutlich mehr Spielpraxis und so bessere Entwicklungschancen - wohl in der US-Nachwuchsliga USHL für die Green Bay Gamblers spielen.

Maksymilian Szuber (Arizona Coyotes): Der 21-Jährige verdiente sich seinen Draft 2023 durch die Coyotes (6. Runde, 163. Position) als "Overager" zweifellos auch durch seine Leistungen auf dem Weg zum Vizeweltmeister mit dem DEB-Team. Der im polnischen Opole geborene Defensivverteidiger wird - wie der bisherige Teamkollege Lutz - wohl ebenfalls vorerst nicht nach München zurückkehren, sondern im AHL-Farmteam Tucson Roadrunners Nordamerika-Erfahrung sammeln.

Nicht in den Camps

Fünf weitere deutsche Akteure, die von NHL-Teams im Draft ausgewählt wurden, nehmen nicht an den Profi-Camps teil. Kevin Bicker (18), den die Detroit Red Wings erst im Sommer (5. Runde, 147. Position) ausgewählt hatten, sammelt derzeit im Trikot der Löwen Frankfurt Profi-Erfahrung in der DEL.

Gleiches gilt für die beiden Keeper Nikita Quapp (20, Carolina Hurricanes; 2011, 6. Runde) und Arno Tiefensee (21, Dallas Stars, 2023, 5. Runde): Quapp startete mit Vertrag bei den Eisbären Berlin bislang für den DEL2-Kooperationspartner Lausitzer Füchse. Tiefensee - letzte Saison Shootingstar in den Play-offs - spielte für die Adler Mannheim je zweimal in DEL und CHL.

Nach verletzungsgeplagten zwei Jahren in der kanadischen Juniorenliga QMJHL kehrte Haakon Hänelt (20, Washington Capitals, 2021, 5. Runde) nach Deutschland zurück und kommt für DEL-Tabellenführer Kölner Haie bislang auf drei Einsätze.

Der 20-jährige Luca Münzenberger, den die Edmonton Oilers 2021 in der 3. Runde bereits an 90. Stelle ausgewählt hatte, fehlt ebenfalls im Camp. Der Verteidiger geht in seinen drittes Jahr an der University of Vermont (NCAA).