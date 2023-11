Reibungen zwischen Walter und Glatzel sind Programm

Die öffentliche Kritik von Tim Walter an Robert Glatzel im Anschluss an das 2:4 in Kiel kam für Außenstehende überraschend. Tatsächlich gibt es zwischen Hamburgs Trainer und seinem Torjäger schon seit dem ersten gemeinsamen Jahr gewisse Reibungen. Und immer geht es um die Spielweise.

Walter hatte am Wochenende zu Glatzels Doppelpack zum zwischenzeitlichen 2:2 grantelnd erklärt: "Da war endlich das zu sehen, was ich erwarte - dass der Stürmer in der Box bleibt. Das hat er getan und sich belohnt." Auf Nachfrage zu der deutlichen Kritik schob der Coach nach: "Wenn Spieler sich nicht an den Plan halten, kriegen sie die Quittung dafür. Wenn sie sich an den Plan halten, kriegen sie auch ihre Quittung." Soll in der Übersetzung heißen: Für das Nichteinhalten der Absprache gab es deutliche Worte, für die Umsetzung des Plans gab es als Lohn zwei Tore.

Diskussionen dieser Art haben zwischen Trainer und Torjäger Tradition. Beide haben im Sommer 2021 gemeinsam ihren Dienst in Hamburg angetreten, und Glatzel hat einmal verraten, dass es früh die eine oder andere Debatte um seine Positionierung im Spiel gab. "Er hat anfangs immer gefordert, dass ich in der Box bleibe, ich hingegen wollte aktiv am Spiel teilnehmen." Walter verweist darauf, dass der gebürtige Münchner nach zähem Start an der Elbe dann so richtig ins Rollen kam, als er sich mehr in den Strafraum orientierte. Der Coach sagte aber auch kürzlich anerkennend: "Bobby hat sein Spiel weiterentwickelt." Und meinte damit: Er paart inzwischen die Gefahr im Strafraum mit der Beteiligung am Spiel.

In Kiel hatte sich Glatzel im ersten Durchgang immer wieder tief fallen lassen, weil durch das statische und langsame HSV-Spiel keine Bälle vorn ankamen, und er sagt selbstkritisch trotz der letztlich zwei erzielten Tore: "Ich hätte insgesamt schon mehr von mir erwartet, vor allem mit der ersten Hälfte bin ich nicht zufrieden."

Klar ist: Glatzel gehört zu den Führungsspielern, ist nicht nur auf dem Platz auffällig, sondern auch innerhalb der Kabine ein Anführer. Und gerade seine Führungsspieler braucht Walter in einer Phase, in der angesichts der Auswärtsmisere trotz Platz 2 auch die Fragen in seine Richtung kritischer werden. Ein Zerwürfnis mit dem 29-Jährigen indes droht nicht - weil klare Worte von Walter grundsätzlich nicht neu sind. Und auch Reibung auf inhaltlicher Ebene zwischen beiden ist nicht außergewöhnlich, sondern beinahe schon Programm.