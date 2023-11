Rehms Rettung: Der erste Platz "über dem Strich"

Für Rüdiger Rehm, Trainer des SV Waldhof Mannheim, wird die Luft nach der achten Ligapartie in Serie ohne Sieg immer dünner. Nach der Mitgliederversammlung am Montag hat Präsident Bernd Beetz der sportlichen Führung ein Ultimatum gestellt.

Der Negativlauf des SV Waldhof um Trainer Rüdiger Rehm nimmt einfach kein Ende. Am Wochenende mussten sich die Mannheimer beim 1:2 in Verl bereits zum neunten Mal in dieser Saison geschlagen geben. Das Resultat nach nur zwei Punkten aus den letzten acht Ligapartien: weiterhin ein direkter Abstiegsplatz (18.).

Präsident Beetz: "Wir müssen im Winter über dem Strich stehen"

Der Rückstand der Waldhöfer auf Platz 16 - der erste Platz "über dem Strich" - beträgt nach dem 2:1-Erfolg des Halleschen FC im Nachholspiel am Dienstag bei Freiburg II vier Zähler.

Der Präsident des SV Waldhof, Bernd Beetz, der als Mäzen in erster Linie dafür verantwortlich ist, dass sich die Mannheimer in der 3. Liga etabliert haben, erwartet in den kommenden Wochen einen deutlichen Aufwärtstrend. Der sportlichen Führung hat er nun ein Ultimatum gestellt: Gelingt der Aufschwung der kriselnden Mannschaft nicht, dürften daraus personelle Konsequenzen entstehen.

Nach der Mitgliederversammlung des SVW am Montagabend äußerte sich Beetz klar zur Frage, was passieren müsse, damit Rehm über das Kalenderjahr hinaus im Amt bleibt. "Wir müssen im Winter über dem Strich stehen", sagte der Präsident.

Mannheim braucht die Wende: Erste Gelegenheit gegen Ingolstadt

Vor den vier noch ausstehenden Partien im Jahr 2023 befindet sich Rehm unter Zugzwang. Als Vorteil soll sich in den nächsten Wochen der Umstand erweisen, dass drei der vier Spiele im Carl-Benz-Stadion stattfinden und das einzige Auswärtsmatch im nahen Sandhausen atmosphärisch ebenfalls ein Heimspiel werden könnte. Den ersten Schritt zur Wende könnte der SVW-Trainer ausgerechnet am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen seinen Ex-Klub FC Ingolstadt machen. Dies verleiht dem Wiedersehen noch eine zusätzliche pikante Note.

Investition in den Kader im Winter?

Unabhängig von den Resultaten der anstehenden Begegnungen hat Beetz darüber hinaus in Aussicht gestellt, Mittel zur Verfügung zu stellen, um den Kader in der Winter-Transferperiode verändern zu können. Nach eigenen Angaben hat der 73-jährige Unternehmer allein in der Saison 2022/23 rund drei Millionen Euro in den Klub investiert. Seit seinem Einstieg im Sommer 2016 seien es sogar rund 20 Millionen Euro gewesen.