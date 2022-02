Rehm zum Thema Klassenerhalt: "Nichts ist unmöglich"

Beim 0:0 im Kellerduell gegen Sandhausen holte der FC Ingolstadt zwar einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf, Trainer Rüdiger Rehm konnte dennoch nicht zufrieden sein - zeigte sich trotz der prekären Lage aber optimistisch.

Einsatz und Kampf waren die Stichworte des Kellerduells am Sonntag. Technisch und offensiv hatte das torlose Remis nämlich wenig zu bieten - ganz im Gegensatz zum furiosen 5:0-Erfolg des FCI in Nürnberg letztes Wochenende. Ein Grund dafür: Rehm hatte mit Antonitsch, Bilbija und Schmidt drei Fehlende mehr zu verzeichnen, insgesamt "neuneinhalb Ausfälle", wie er nach dem Spiel bei "Sky" vorrechnete.

Als "halben" Ausfall wertete Rehm Angreifer Valmir Sulejmani, der "beim Warmmachen ein ungutes Gefühl gehabt" hatte und kurzfristig auf die Bank wich. Dann hatte der 26-Jährige "über die erste Halbzeit hinweg angezeigt: Ich kann mich doch noch reinhauen" (Rehm) und kam als Joker zur zweiten Hälfte. Aus Mangel an Alternativen hieß der kurzfristige Sulejmani-Ersatz Thomas Keller. Weil Rehm allerdings nicht umstellen wollte, startete der gelernte Innenverteidiger auch direkt als zweite Spitze neben Dennis Eckert Ayensa.

Personalsorgen keine Ausrede

Als weitere Ausfälle konstatierte der Coach "neun Spieler, die uns sonst sehr gut zu Gesicht stehen". Besonders "in der Offensive ist uns schon was weggebrochen", erklärte Rehm: "Mit Bilbija und Schmidt haben zwei Stürmer auf dem Platz gefehlt, die letzte Woche in Nürnberg ein sehr gutes Spiel gemacht haben." Doch der Trainer wollte die Personalsorgen nicht als Ausrede nutzen, denn: "Das ist bei anderen Mannschaften auch so."

Einen weiteren Rückschlag mussten die Schanzer nach 71 Spielminuten verkraften, als Hans Nunoo Sarpei die zweite Gelbe Karte sah und vorzeitig in die Kabine geschickt wurde. Doch aus dem Nichts verzeichnete Franke daraufhin die beste Ingolstädter Chance, die am Pfosten landete. "An einem Tag wie heute", resümierte Rehm nach Schlusspfiff, "brauchst du einfach das Quäntchen Glück, dass so ein Pfostenschuss hinten reinfällt. Aber das Spiel insgesamt war kein gutes. Im Vergleich zu letzter Woche haben wir nicht die perfekte Leistung gebracht."

"Die Bremen-Serie muss irgendwann mal reißen"

Dennoch rückt das Tabellenschlusslicht mit dem Punktgewinn bis auf einen Zähler an Erzgebirge Aue heran. Durch den Düsseldorfer Sieg im Parallelspiel (2:1 über Schalke) liegt der Relegationsplatz aber mittlerweile schon neun Punkte voraus. Trotzdem zeigte sich Rehm in Sachen Klassenerhalt optimistisch: "Wir glauben auf jeden Fall dran. Wir haben jetzt im Dezember angefangen, zusammen zu arbeiten und die Entwicklung ist positiv. Wir haben ein sehr gutes Gefühl aus den letzten Wochen und wichtig ist, dass dieses Gefühl einfach oben bleibt. Und nichts ist unmöglich im Fußball, das haben wir schon oft erlebt."

Schließlich blickte der Coach noch auf das Ligaspiel in Bremen am kommenden Samstag (13.30 Uhr) und schien auch gegen den klaren Favoriten zuversichtlich: "Meine Truppen haben schon oft bewiesen, dass solche Partien uns gut ins Messer laufen können. Wir freuen uns auf diese Aufgabe". Mit einem Augenzwinkern ergänzte er im Hinblick auf die zuletzt sieben Werder-Siege am Stück: "Wer weiß, die Bremen-Serie muss irgendwann mal reißen. Wenn wir unsere Zu-Null-Serie halten können, wäre ich schonmal sehr zufrieden."