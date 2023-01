Rehm: "Wir sind alle sehr, sehr heiß darauf"

Der FC Ingolstadt bestreitet am Montag sein erstes Pflichtspiel im neuen Jahr. Gegen Mit-Absteiger Aue beginnt die Jagd auf die Aufstiegsränge.

Ingolstadts Cheftrainer Rüdiger Rehm will mit dem FCI wieder in die 2. Liga. IMAGO/Stefan Bösl

In den bisherigen 17 Drittliga-Spielen hat sich der FCI "eine gute Ausgangsposition geschaffen, um die Drei vor uns zu jagen", sagt Rehm. Die Schanzer überwintern mit 31 Zählern und damit nur zwei Punkte hinter dem Zweiten Saarbrücken auf Rang vier - durchaus keine Selbstverständlichkeit als Absteiger, der im vergangenen Sommer ein Stück weit vor dem Ungewissen stand.

Die solide Saison bezeichnet Rehm insofern auch nicht als Selbstverständlichkeit, womöglich auch mit Blick auf den kommenden Gegner Aue, der sich nach dem Zweitliga-Abstieg ungleich schwerer getan hat und in der Abstiegszone feststeckt. Doch anders als der FCE kann sich der ehemalige Bundesligist durchaus Chancen auf die Rückkehr ins Unterhaus ausrechnen.

Groß ist die Motivation vor dem Wiederbeginn. "Wir sind alle sehr, sehr heiß darauf", verriet Rehm am Donnerstag. Die Winter-Pause diente dem gebürtigen Schwaben und seinem Team diesmal - anders als in den vergangenen Jahren - als Vorbereitung. Intensiv hat das Team auf dem Trainingsplatz gearbeitet. Ein wichtiger Aspekt war dabei die Offensive, schließlich ist ein Vorhaben, "dass wir noch mehr Torgefahr ausstrahlen", so Rehm.

Mit Patrick Schmidt muss der ehemalige Wiesbaden-Coach zwar noch auf einen Angreifer verzichten. Die drei angeschlagenen Tobias Schröck, Thomas Rausch und Visar Musliu stehen aber vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining und könnten je nach Belastungsgrad sogar schon am Montag eingesetzt werden.

Wir haben sicherlich noch einen Platz offen, den man besetzen könnte. Rüdiger Rehm über Transfers

Alle Kräfte kann Rehm dann auf jeden Fall gebrauchen, denn auch wenn sich Aue schwertut rechnet er mit einem harten Fight, erst recht nach dem Trainerwechsel hin zu Pavel Dotchev: "Ich glaube, dass Aue die Klasse mit Pavel halten wird. Aber ich hoffe, dass sie nicht mit einem Erfolgserlebnis bei uns starten werden."

Ob sich beim FCI indes auf dem Transfermarkt noch etwas tun wird, ließ Rehm offen - zeigte sich aber etwaigen Verstärkungen gegenüber nicht abgeneigt. "Wir haben immer die Augen offen. Bis zum 31.1. kann immer was passieren in beide Richtungen. Wir haben sicherlich noch einen Platz offen, den man besetzen könnte", sagte er. Wichtig sei aber, dass ein Neuzugang ein "Element, das wir so noch nicht haben", mitbringe. Denn auf einen breiten, qualitativen Kader komme es im Verlauf der Restsaison schließlich an: "Wir brauchen nicht nur elf, sondern wir müssen gucken, dass 19, 20 Spieler zu Verfügung stehen, mit denen wir Formschwächen, die es immer wieder gibt, ausgleichen können."