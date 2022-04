Rehm: "Wir schaffen es einfach nicht, torgefährlich zu werden"

Der FC Ingolstadt hat gegen Paderborn nicht nur mit 0:1 verloren, sondern präsentierte sich zudem erschreckend harmlos. Vier Spieltage vor Saisonende haben die Schanzer keine realistischen Chancen mehr auf den Klassenerhalt.

Gefährliche Ingolstädter Gelegenheiten bei der 0:1-Niederlage gegen den SC Paderborn ließen sich an einer Hand abzählen: Ein zentral platzierter Fallrückzieher von Patrick Schmidt (8.), ein schwacher Kopfball von Valmir Sulejmani (89.) - viel mehr bekam Paderborns Keeper Jannik Huth am Nachmittag des Ostersonntag im Ingolstädter Sportpark nicht zu tun. So reichte am Ende der Elfmetertreffer von Florent Muslija, um den Schanzern die 19. Saisonniederlage beizubringen. Der Abstieg aus der 2. Liga ist damit kaum mehr abzuwenden.

Kapitän Heinloth: "So können wir keine Spiele gewinnen"

"Wir schaffen es einfach nicht, torgefährlich zu werden", sagte FCI-Trainer Rüdiger Rehm nach dem Spiel auf der Pressekonferenz. "Deswegen wirkt es nach außen hin wahrscheinlich, als ob die Mannschaft zu wenig investiere. Aber ich sage: Wir schaffen es einfach nicht, uns im letzten Drittel und in der Box durchzusetzen. Das ist etwas, das uns in dieser Saison verfolgt." Mit 26 Treffern verfügt der FC Ingolstadt über die schwächste Offensive der Liga.

Auch Kapitän Michael Heinloth prangerte die fehlende Durchschlagskraft im eigenen Angriffsspiel an: "Wir sind einfach momentan zu harmlos. So können wir keine Spiele

gewinnen." Siege sind jedoch dringend nötig, denn Ingolstadt ist durch die Niederlage und den gleichzeitigen Sieg von Erzgebirge Aue über Heidenheim nun sogar Tabellenletzter. Auf zehn Punkte ist außerdem der Abstand auf Platz 16 angewachsen. Bei noch vier ausstehenden Spielen ist der Klassenerhalt wohl nur noch rechnerisch möglich.

Das Restprogramm der 2. Bundesliga