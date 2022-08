Rehm vor dem Topspiel: "Das müssen wir zu oft ausbaden"

Am Samstag treffen mit dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Saarbrücken (Anpfiff 14 Uhr, LIVE! bei kicker) zwei Aufstiegsaspiranten aufeinander, die ähnliche Qualitäten mitbringen. FCI-Trainer Rüdiger Rehm hofft auf weitere Lerneffekte.

Drei Siege und kein Gegentor: Das gab es für den FC Ingolstadt zum Drittliga-Start noch nie. Doch es läuft bei der Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm. Aufsteiger Bayreuth (1:0), Dortmund II (4:0) und den VfL Osnabrück (1:0) besiegte sein Team, nur im Pokal gegen Zweitligist Darmstadt 98 (0:4) gab es eine Pleite.

Kein Wunder, dass die Partie zwischen den Bayern und dem 1. FC Saarbrücken bereits zum Topspiel erhoben wird: Beide Klubs gelten als Aufstiegskandidaten und haben diese Ambitionen bereits unterstrichen. Denn auch die Saarländer unter Coach Uwe Koschinat starteten furios in die Saison.

Rehm sieht die Qualitäten - und die Defizite

"Beide Mannschaften haben noch kein Gegentor kassiert, sind in der Tabelle oben mit dabei. Ich kenne Koschinat bereits von früheren Partien, das waren bislang immer sehr emotionale Duelle. Es geht darum, bis zum Schluss dagegenzuhalten", betonte Rehm am Freitag. Immerhin: Der Kader wird weitgehend vollständig sein. Lediglich die Mittelfeldspieler Maximilian Dittgen und David Kopacz trainierten in dieser Woche bislang individuell.

Rehm geht deswegen durchaus hoffnungsvoll in das Duell mit Saarbrücken. "Die Defensivarbeit hat mir bisher sehr gut gefallen, auch die Abschlussquote gefällt mir", sagt der Fußballlehrer über die Qualitäten seiner Fußballer, weiß aber auch: "Wir haben noch einige Dinge, die wir optimieren können. Zum Beispiel müssen wir noch zu oft über den läuferischen Bereich unsere taktischen Fehler ausbaden."