Rehm vor BVB-Duell: "Diesen Vorteil wollen wir nutzen"

In der ersten Pokalrunde wartet auf Wehen Wiesbaden am Samstagabend (20.45 Uhr, LIVE bei kicker) eine harte Aufgabe, es geht gegen Borussia Dortmund. Doch Coach Rüdiger Rehm sieht durchaus Chancen - wenn auch kleine.

Es gibt wahrlich leichtere Aufgaben in der ersten Runde des DFB-Pokals. Wiesbaden hat es nun im heimischen Stadion mit dem BVB zu tun. "Wir wissen, dass mit Borussia Dortmund ein richtig großes Kaliber auf uns zukommt, wissen aber auch, dass es immer eine kleine Chance gibt", wird Coach Rehm auf der Vereinswebsite zitiert.

Die Rollen vor dem Duell sind klar verteilt, die Dortmunder um Torjäger Erling Haaland gehen als klarer Favorit ins Duell. "Natürlich werden wir nicht zehn von zehn Spielen gegen den BVB gewinnen, aber die Chance, eines davon siegreich zu gestalten, gibt es. Genau diese Chance wollen wir am Samstag nutzen und als Sieger vom Platz gehen", versprüht der SVWW-Coach Zuversicht.

Und wie will man der Borussia beikommen? "Wir werden versuchen, unser Spiel durchzuziehen. Im Vergleich zum BVB sind wir schon im Wettkampfmodus und diesen kleinen Vorteil wollen wir ausnutzen", so Rehm. "Die defensive Stabilität der letzten Wochen werden wir auch am Samstagabend benötigen, aber wir müssen auch offensiv Akzente setzen. Wenn wir uns nur auf die Defensive konzentrieren, werden sie im Verlauf des Spiels eine Lücke finden, daher müssen wir versuchen, sie so gut es geht defensiv zu beschäftigen."

Trio hat wieder trainiert

Während es für den BVB das erste Pflichtspiel der neuen Saison ist, hat Wiesbaden schon zwei Begegnungen absolviert. Bei Freiburg II und gegen die Münchner Löwen gab es in der 3. Liga jeweils ein 0:0. Personell gibt es vor dem Duell gute Nachrichten: Lucas Brumme, Benedict Hollerbach und Sebastian Mrowca trainieren wieder voll mit der Mannschaft und sind einsatzfähig, Stefan Stangl (Muskelfaserriss) konnte das Mannschaftstraining in Teilen absolvieren. Ben Bischof (Patellasehnenprobleme) und Gianluca Korte (Meniskus-OP) fallen weiterhin aus.