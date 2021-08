Rehm sieht Defensive "nicht nur rosarot"

Bislang ist der SV Wehen Wiesbaden in dieser Saison ungeschlagen. Am Sonntag trifft er auf Havelse. Rehm weiß über die Fähigkeiten des Gegners Bescheid.

Will die Startelf am Sonntag optimieren: Rüdiger Rehm. picture alliance / Fotostand

Nach dem 1:0-Sieg gegen Osnabrück am 3. Spieltag empfängt Wehen Wiesbaden am Sonntag den TSV Havelse. Der Aufsteiger konnte bislang keinen Dreier mitnehmen, will diese Woche endlich punkten, der SVWW hingegen kassierte nicht einen Gegentreffer in der noch jungen Spielzeit.

Wir müssen die Abwehr auch kritisch sehen. Rüdiger Rehm

"Wir spielen defensiv alle sehr gut, sonst hätten wir nicht dreimal zu Null gespielt", betont Wiesbaden-Cheftrainer Rüdiger Rehm im vereinsinternen Interview. "Es ist allerdings auch nicht so, dass wir gar nichts zulassen. Wir dürfen die Abwehr nicht nur rosarot sehen, wir müssen sie auch kritisch sehen." In Osnabrück hätte es die ein oder andere Situation gegeben, mit der das Team nicht zufrieden sein könne. Daran hat die Mannschaft vergangene Woche gearbeitet.

Nur ein Treffer

Mit fünf Zählern steht Wehen Wiesbaden derzeit auf Platz acht der Tabelle. Aufsteiger Havelse befindet sich ganz unten im Keller, drei Niederlagen zum Auftakt musste der TSV in Kauf nehmen. Was die beiden Vereine gemeinsam haben: Beide konnten bislang einen Treffer erzielen. Das will Rehm ändern: "Ich weiß, dass die Jungs vorne Qualität haben und wir arbeiten auch an Abschlüssen. Wir hatten viele Torchancen in den ersten beiden Spielen. Jetzt wollen wir punkten."

Der Trainer sieht allerdings, dass Havelse eine gefährliche Mannschaft sei, die sich in den letzten drei Spielen sehr gut verkauft hat. Gegen Magdeburg spielte die Elf von Rüdiger Ziehl lange in Unterzahl und hielt das Spiel trotzdem bis kurz vor Schluss auf 1:1 (Endstand 1:3).

Personell scheint der SV Wehen Wiesbaden gut aufgestellt. Bis auf Nico Rieble, der sich einen Muskelfaserriss zuzog, sowie Gianluca Korte, der an einer Meniskusverletzung leidet, sind am Wochenende alle einsetzbar. Die Startelf will Rehm ein bisschen optimieren. "Florian Carstens nach der Leistung gegen Osnabrück draußen zu lassen, das wäre eine sehr schwierige Entscheidung, die müsste ich sicher auch erklären. Defensiv hat er uns stabilisiert und natürlich das Tor gemacht", so der Coach.

Die Partie gegen den TSV Havelse am Sonntag findet in der Wiesbadener Brita-Arena statt (LIVE! ab 14 Uhr bei kicker).