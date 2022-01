Rehm: "Schritt für Schritt"

Der FC Ingolstadt hat als Schlusslicht sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Auf die heimschwachen Schanzer wartet mit Aufstiegsaspirant Darmstadt 98 das zweitstärkste Auswärtsteam.

Das klingt wie David gegen Goliath, und Rüdiger Rehm hat auch "Respekt vor Darmstadt 98 und ihrer bisherigen Saisonleistung", und verwies gleichzeitig auf die "hohe Stabilität" der Lilien, was das Tabellenbild auch widerspiegeln würde. Gleichwohl ist es für den 43-Jährigen kein Grund zum Verzagen: "Ich glaube, Chancen kann man sich immer ausrechnen", versprühte Rehm auf der virtuellen Pressekonferenz am Donnerstag auch Zuversicht.

Kommt Muslius Spielberechtigung rechtzeitig?

Die Schanzer hatten unter der Woche auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen und Abwehrspieler Visar Musliu verpflichtet. Es sei offen, ob der 40-malige Nationalspieler Nordmazedoniens gleich starten werde, sagte Rehm - und hofft darauf: "Bei Musliu ist noch offen, ob es rechtzeitig mit der Spielberechtigung klappt, aber sportlich ist er schon absolut eine Option."

Mit Stojanovic gab der FCI-Coach einem weiteren Winter-Neuzugang trotz seines groben Patzers beim 1:2 in Heidenheim eine Einsatzgarantie: "Dejan bleibt im Tor. Er hatte vor, aber auch nach dem Fehler eine gute Ausstrahlung. Er ist erfahren genug und weiß, dass er einen großen Patzer gemacht hat. Allerdings kann er auch damit umgehen. Unsere Keeper liefern sich einen guten Kampf."

Rehm will den Gegner stressen

Rehm warnt vor Darmstadts Wucht, fordert in der Defensive "so gut es geht, fehlerfrei zu bleiben" und kündigt höchste Intensität an: "Jeder Gegner wird es schwer haben, wenn du beim Verteidigen immer wieder in die Doppelsituationen kommst. Wir brauchen immer Druck und Stress auf dem Ballführenden. So wollen wir in Zukunft verteidigen. So werden wir verteidigen", beschrieb der Ex-Profi die Herangehensweise in der Defensive. Und offensiv? "Vorne geht es darum, das Ding einmal öfter über die Linie zu drücken und 50:50-Spiele auf unsere Seite zu bringen."

Das Rezept klingt einfach, aber ob es für die heimschwachen Schanzer (1/3/5) gegen Darmstadt, mit 17 Zählern (5/2/3) Zweiter in der Auswärtstabelle, ein 50:50-Spiel werden wird, muss sich zeigen. "Wir werden es Schritt für Schritt angehen und versuchen, Dinge zu verbessern, die in der Woche zuvor nicht gut waren", äußerte Rehm Grundsätzliches. Dass Eile geboten ist, weiß er natürlich auch: "Fakt ist, dass wir nicht viel Zeit dafür haben und schnellstmöglich über 90 Minuten stabil sein müssen."

Am besten schon gegen Darmstadt.