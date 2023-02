Rehm-Nachfolger gefunden: Capretti übernimmt den FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt hat schnell einen Nachfolger für Ex-Trainer Rüdiger Rehm gefunden. Guerino Capretti übernimmt ab sofort die sportlichen Geschicke bei den Schanzern.

Übernimmt in Ingolstadt: Guerino Capretti. IMAGO/Eibner

Einen Tag nach der Entlassung von Rüdiger Rehm hat der FC Ingolstadt bereits einen Nachfolger vorgestellt. Guerino Capretti übernimmt das Traineramt bei den Schanzern. Dem FCI droht nach zuletzt fünf Niederlagen in sieben Spielen, dass er den Anschluss an die Aufstiegsplätze verliert.

Im Sommer 2020 hatte Capretti den SC Verl in die 3. Liga geführt und dort etabliert. "Bei der Suche nach einem neuen Trainer für unseren Verein standen neben der Leidenschaft für den Fußball auch die Entschlossenheit in dieser sehr herausfordernden und intensiven Liga im Mittelpunkt. Beides hat Guerino Capretti in seinen fünf Jahren beim SC Verl unter Beweis gestellt", erklärt FCI-Sportdirektor Malte Metzelder die Verpflichtung.

Metzelder schätzt Caprettis offensive Spielweise

"Rino hat Verl im deutschen Profifußball nachhaltig etabliert sowie mit seiner aktiven und offensiv ausgerichteten Spielweise überzeugt. Zudem besitzt er den Mut und die Fähigkeit, entwicklungsfähige Spieler sowie junge Talente zu fördern. Gemeinsam mit ihm wollen wir wieder Erfolgserlebnisse für unseren Klub sammeln." Nach seinem Abschied aus Verl hatte der 40-Jährige im März 2022 den damaligen Zweitligisten Dynamo Dresden übernommen, konnte mit den Sachsen allerdings den Abstieg nicht verhindern und wurde zwei Monate später von seinen Aufgaben entbunden.

Nun blickt er mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe bei den Oberbayern: "Ich habe mit den Verantwortlichen des FCI sehr gute Gespräche geführt und große Lust darauf, ab heute die positive Trendwende einzuleiten. Es gilt mit harter Arbeit, Freude und Energie vorne anzugreifen, um am Ende - gemeinsam mit den Spielern, dem Stab, allen Mitarbeitern im Klub und nicht zuletzt unseren Fans - die gesteckten Ziele zu erreichen."

Am morgigen Donnerstag wird Capretti im Rahmen einer Pressekonferenz beim FC Ingolstadt vorgestellt.