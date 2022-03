Rehm: "Es wäre eine Frechheit, wenn wir uns nicht aufraffen würden"

Der FC Ingolstadt muss im Saison-Endspurt auf Hans Nunoo Sarpei und Fatik Kaya verzichten. Beide haben sich so schwer verletzt, dass sie nicht mehr ins Geschehen werden eingreifen können. Vor dem Match gegen Schalke 04 gibt sich Coach Rüdiger Rehm angriffslustig.

In dieser Spielzeit nicht mehr am Ball: Hans Nunoo Sarpei. imago images/Stefan Bösl

Wie die Schanzer am Freitag vermeldeten, sind die Verletzungen von Winter-Neuzugang Sarpei (Sprunggelenk) und von Kaya (Knie) so schwerwiegend, dass sie die Saison frühzeitig beenden müssen.

Aktuell keine Option für Coach Rüdiger Rehm ist auch Thomas Keller, der ebenfalls aufgrund einer Sprunggelenksverletzung pausieren muss, wenigstens aber in den nächsten Wochen voraussichtlich wieder ins Training einsteigen kann. Ähnliches gilt für Maximilian Neuberger (Sprunggelenk) und Michael Heinloth (Muskelverletzung).

Immerhin gibt es beim abgeschlagenen Schlusslicht auch gute Nachrichten: Wieder dabei ist Torhüter Fabijan Buntic, der am vergangenen Spieltag krank gefehlt hatte - und Caniggia Elva kann nach langer Leidenszeit wieder voll am Teamtraining teilnehmen.

Wenn man so ein Spiel gewinnt, kann das im Kopf etwas freisetzen. Rüdiger Rehm

Der FCI, aktuell mit elf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und Dresden, bekommt es am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit Schalke zu tun. Für beide Teams gilt für das Erreichen der jeweiligen Ziele: Nur ein Dreier zählt! Rehm bläst dabei zur Attacke: "Den Gegner wollen wir angehen und schlagen. Dafür werden wir alles tun! Wenn man so ein Spiel gewinnt, kann das im Kopf etwas freisetzen", meinte der Coach auf der Spieltags-PK am Freitag. "Wir haben immer noch eine Chance", sagte der 43-Jährige und verdeutlicht seine Erwartungshaltung an seine Schützlinge: "Es wäre eine Frechheit, wenn wir uns nicht aufraffen würden."

Apropos Erwartungshaltung: An großartige personelle Veränderungen bei Schalke glaubt Rehm trotz des Trainerwechsels von Dimitrios Grammozis zu Mike Büskens nicht: "Sie werden kein komplett neues Team hinstellen. Mike Büskens ist ja kein ganz Neuer, er dreht nicht alles auf links."