Rehm: "Die Nationalmannschaft hat auch mal so ein Ding hergegeben ..."

Wehen Wiesbaden hat mit dem 4:3-Sieg in Saarbrücken eine neue Drittliga-Bestmarke aufgestellt. Dass sein Team trotz 4:0-Pausenführung am Ende noch mächtig zittern musste, wollte Rüdiger Rehm nicht überbewerten. Das sei schon ganz anderen Mannschaften passiert.

Rüdiger Rehm zeigt's an: Über die zweite Hälfte in Saarbrücken wird noch zu sprechen sein. imago images/Jan Huebner

"Wir haben gewonnen und haben drei Punkte." Rehms Rechnung nach dem Spiel klang ziemlich simpel. Doch einfach war für sein Team in der zweiten Hälfte nicht mehr viel gewesen. Das war auch dem Trainer bewusst. "Es sah in der ersten Hälfte vielleicht einfach aus, aber es war auch da nicht einfach", konstatierte er bei "MagentaSport". Vor der Pause marschierte seine Mannschaft unbeirrt in Richtung Kantersieg, Effizienz, Aggressivität und der entscheidende Tick Aufmerksamkeit sorgten für den 4:0-Halbzeitstand im Saarbrücker Ludwigsparkstadion.



Rehm: "Wir haben weiche Füße bekommen"

Im Fußball wird es aber manchmal gerade dann schwer, wenn man etwas zu verteidigen, zu verlieren hat. Das erfuhr der SVWW am Freitagabend am eigenen Leib. Denn statt konsequent auf das 5:0 zu gehen, wie von Rehm in der Halbzeit gefordert ("Wir wollten die Null halten und das fünfte Tor schießen"), ging die Selbstverständlichkeit im eigenen Spiel verloren, stattdessen wurde Saarbrücken zunehmend dominanter. "Wir wissen alle, was passieren kann. Saarbrücken hat die zweite Luft bekommen, wir haben weiche Füße bekommen", so Rehm.

"Wir hatten Angst, etwas zu verlieren, Saarbrücken konnte nur noch gewinnen. Das hat man am Schluss gesehen", sprach Rehm die Phase im zweiten Durchgang an, als der FCS, von den eigenen Fans nach vorne getrieben, Stück für Stück ins Spiel zurückkam. "Dann wirkst du wie gelähmt, gewinnst keinen Zweikampf mehr, kannst dich nicht durchsetzen. Dann passiert so was." Bis auf einen Treffer ließ sein Team die Gastgeber herankommen, am Ende reichte es gerade so zum Zittersieg (und somit zum 66. Auswärtssieg in der Drittliga-Geschichte - Rekord). Für Rehm ganz normal: "Die deutsche Nationalmannschaft hat auch mal so ein Ding hergegeben", meinte er und spielte auf das 4:4 des DFB-Teams gegen Schweden im Jahr 2012 an.



Der Wunsch nach mehr Konstanz und Balance

Der 42-Jährige wollte kein allzu großes Aufhebens machen um die beinahe verspielte Führung und verwies auf die neu zusammengestellte Mannschaft, die sich weiterhin erst noch finden müsse. Und vor der Pause war ja auch sehr viel Positives dabei gewesen: "Die erste Hälfte heute war klasse, das hat jedem Spaß gemacht." So bleibt für das Topspiel bei Viktoria Berlin am kommenden Spieltag (Samstag, 14 Uhr) vor allem ein Wunsch offen: "Letzte Woche haben wir eine klasse zweite Hälfte gespielt, heute eine klasse erste Hälfte. Das wollen wir jetzt zusammenpacken."