Rehm: "Bin absolut stolz, weil sie alles reingehauen haben"

Am Sonntag mühte sich der SV Wehen Wiesbaden lange gegen Aufsteiger TSV Havelse, am Ende reichte es dennoch für drei Punkte. Grund dafür war auch der Einsatz, den Wehen zeigte.

"Ich bin absolut stolz, weil sie alles reingehauen haben", erklärte der 42-jährige Rehm am Mikrofon von "MagentaSport". "Wir haben eine schwierige erste Halbzeit gespielt. Da war zu wenig Aktivität, wir waren im letzten Drittel nicht durchschlagskräftig genug, nicht zielstrebig genug, auch nicht abschlussbereit; mutig genug." Und so stand es zur Pause 0:0.

Mit dem zweiten Durchgang kam die Wende und Benedict Hollerbach, der dem Spiel direkt mehr Gefahr einhauchte. "Wir haben mit sehr viel Einsatz das Spiel gewonnen", erklärte er nach der Partie und fuhr fort: "Wir haben uns das Ding in der zweiten Halbzeit erzwungen". In der Tat waren es am Ende zwei Standards, die den Sieg herbeiführten. Eine Stärke der Hessen, sagt Rehm, der Tore sehen will, ob aus dem Spiel oder nach ruhendem Ball: "In der Anfangsphase der Saison ist es wichtig Tore zu machen, egal wie. Das Fußballerische kommt danach oben drauf."

Hinten top, vorne ausbaufähig

Tore machen war in den ersten drei Spielen nicht wirklich ein Wiesbadener Markenzeichen: Nur einen Treffer erzielte der SVWW, trotzdem sammelten die Hessen bereits fünf Punkte - jetzt sind es acht und Tabellenplatz vier. Steigern soll sich die Mannschaft aber trotzdem weiter: "Wir wollen vorne einen attraktiveren Fußball spielen." In der Defensive schaut es hingegen gut aus. Nur ein Gegentreffer in vier Spielen ist Ligabestwert - das sei eine Grundvoraussetzung, um vorne mitzuspielen, so Rehm. Wiesbadens Trainer feierte übrigens ein Jubiläum: Zum 200. Mal stand der gebürtige Heilbronner in der 3. Liga an der Seitenlinie.

Kommende Woche kann die Rehm-Elf dann ihre Bilanz ausbauen: Am Mittwoch (19 Uhr, LIVE! bei kicker) gastieren die Hessen beim MSV Duisburg, der einen gemischten Start in die Saison erlebte (2/0/2).