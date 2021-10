Rehhagel: "Wenn Pep Guardiola zum VfL Bochum geht ..."

Otto Rehhagel wird Kinostar. Vor dem Start einer Dokumentation über den EM-Triumph mit Griechenland 2004 sprach der Erfolgstrainer in Essen über den damaligen Coup, aber auch heute fehlende Außenseiter und ein Angebot als Bundestrainer.

Stoff für griechische Helden-Epen gab es in der Antike viele, in der Neuzeit waren die Anlässe seltener. Zumindest 2004 aber schrieb ein Deutscher maßgeblich mit an einer Sage, die zumindest in die Fußball-Geschichtsbücher einging: Otto Rehhagel gewann mit der griechischen Nationalmannschaft völlig überraschend den Titel bei der Europameisterschaft in Portugal.

Ab 10. November wird diese Sensation als Dokumentarfilm in den Kinos wiedererzählt, natürlich mit "King Otto", wie auch der Titel lautet, als Protagonisten, aber auch mit Beiträgen von wichtigen Spielern wie Traianos Dellas und Giorgos Karagounis oder Verbandpräsident Vassilis Gagatsis.

Vorab sprach der Erfolgstrainer in einer Pressrunde in Essen über sein Kinodebüt, aber auch über den heutigen Fußball und die Aussicht, noch einmal Trainer zu sein. Rehhagel über …

… den Film: "Er dokumentiert die Außenseitergeschichte und dass jeder eine Chance hat. Alle dachten damals, dass wir nach dem dritten Spiel nach Hause fahren. Keiner wusste, was wir für eine gute Mannschaft haben. Alle haben sich für Zidane und Nedved interessiert, keiner für uns. Es waren aber Super-Jungs mit einem Super-Charakter. Alle haben uns unterschätzt, das war ein großer Fehler."

… seinen Spitznamen "King Otto": "Ich bin ja eigentlich König Otto der II. Es gab von 1832 bis 1862 schon König Otto I., der kam aber aus Bayern."

… den Charakter der griechischen Mannschaft: "Mit den Siegen wächst auch die Freundschaft. Das war eine einmalige Konstellation, daran glaube ich. Ob das nochmal herzustellen ist, das weiß ich nicht. Es kann ja heute nichts mehr zusammenwachsen, die Zeit ist vorbei."

… die Bedeutung des Erfolgs in seiner Karriere: "Überall ist Erfolg schön. Als Spieler in Kaiserslautern habe ich parallel den FV Rockenhausen übernommen. Als wir da den Klassenerhalt geholt haben, war ich auch sehr glücklich. Der Erfolg mit Griechenland war natürlich weltweit ein Thema. Und in Athen haben uns über eine Million Menschen empfangen. Sonst braucht man vom Flughafen eine Stunde wir haben mit dem Bus fünf Stunden benötigt."

… anfängliche Zweifel an der Entscheidung für Griechenland: "Ich hatte keine Selbstzweifel. Meine Jungs waren alle gut und fit. Und spätestens nach der EM-Qualifikation waren alle begeistert und voller Vorfreude."

… Wehmut beim Ansehen des Films: "‘Dreifach ist der Schritt der Zeit', hat Friedrich Schiller mal gesagt. Die Zeit kommt und geht, wir müssen versuchen, den Augenblick und die Situation so anzunehmen, wie sie sich im Moment stellt. Das habe ich immer gemacht."

… das Problem der griechischen Sprache: "Ich hatte einen Assistenten, Ioannis Topalidis, der in Stuttgart großgeworden ist. Das war auch ein fanatischer Fußballer, der war für mich sehr wichtig. Und ein paar Jungs sprachen Deutsch, einige Englisch."

… Führungsspieler Traianos Dellas: "Ich habe ihm einfach gesagt: 'Du lässt keinen vorbei'. Die Griechen sind ja selbstbewusst, sie haben ja auch die Demokratie erfunden. Er stand nur da und hat mich gefragt: 'Gegen wen spielen wir heute?'"

… die Film-Premiere in Athen: "Das war eine super Geschichte. Anschließend war ich mit meinen Spielern essen. Durch den unglaublichen Erfolg ist eine Freundschaft fürs Leben entstanden. Wenn sie ohne mich essen gehen, bekomme ich per Handy einen Gruß."

… den 2004 möglichen Posten als Bundestrainer: "Ich war den Griechen verpflichtet, die haben in großer Liebe zu mir gestanden. Jeder würde gerne Bundestrainer werden, aber ich war so verbunden, der Erfolg war da und wir waren davon wie benebelt. Das konnte ich nicht machen, meine Griechen zu verlassen."

… fehlende Außenseitersiege in der Bundesliga: "Das gefällt keinem, dass auch in 20 Jahren noch die Bayern Meister werden. Jetzt müssen sie nach Leverkusen, vielleicht wird es ja spannend."

… mögliche neue Sensationen: "Daran glaube ich nicht. Dafür müsste man eine Mannschaft zusammenbekommen. Es gibt mal so Ergebnisse wie Frankfurt in München. Aber langfristig zum großen Erfolg, dafür müssen die richtigen Konstellationen entstehen, das ist heute kaum noch möglich."

… Trainer heute, in denen er sich wiederfindet: "Ich glaube eher an die Spieler, der Trainer kann ja keine Tore schießen. Wenn sie keine guten Spieler haben, können Sie auch nichts machen. Alle Trainer haben es schwer, aber einige sind zur rechten Zeit an der richtigen Stelle. Wenn Pep Guardiola zum VfL Bochum geht, gewinnt er auch nicht jedes Spiel. Es kommt vor allem auf den zwischenmenschlichen Bereich an, das ist eine Kunst. Vor allem bei Spielern wir Ronaldo und Messi, der von der Öffentlichkeit so groß gemacht wurden."

… nochmal Trainer zu sein: "Die Zeiten ändern sich. Wenn sie heute ein Teamfoto sehen, da steht die eigentliche Mannschaft und noch eine Mannschaft drumherum. Und je mehr Leute da sind, desto mehr Probleme gibt es auch, desto mehr Leute sprechen mit den Medien. Diese Entwicklung finde ich nicht so schön."

… seinen Zugang zum Fußball heute: "Ich verfolge alles, ich gehe zu Rot-Weiss Essen und zu Werder Bremen und zu Borussia Dortmund und zu Schalke gehe ich auch. Ich kann überall hingehen, das habe ich mir erarbeitet, ich liebe auch alle Vereine im Ruhrgebiet."