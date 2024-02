Rehhagel erhält in Athen Auszeichnung für sein Lebenswerk

In Griechenland ist Otto Rehhagel ein Volksheld. Nun wurde dem 85-Jährigen, der 2004 die Griechen sensationell zum Europameistertitel geführt hatte, eine besondere Ehre zuteil.

Es lief die 57. Minute im Endspiel der Europameisterschaft 2004 zwischen Portugal und Griechenland. Dort köpfte Angelos Charisteas die Hellenen zum Titel, Vater des Erfolgs damals war Trainer Otto Rehhagel. Der heute 85-Jährige besitzt seitdem Kultstatus in Griechenland, bereits 2004 wurde er Ehrenbürger Athens. Nun wurde Rehhagel, der schon 1998, als er Kaiserslautern als Aufsteiger zum Deutschen Meistertitel führte, Einzigartiges vollbracht hatte, für sein Lebenswerk geehrt.

Neben der Auszeichnung wurde Rehhagel am Montagabend auch in die Hall of Fame des griechischen Sportportals "gazzetta.gr" aufgenommen. Bei der Gala in Athen bekam Rehhagel die Trophäe vom griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis überreicht. Mitsotakis sei bewegt und fühle sich geehrt, jenen Mann auszuzeichnen, der das Land an die Spitze Europas geführt habe: "Wir werden den Sommer 2004 nie vergessen."

"Ich habe dem Ministerpräsidenten kluge Entscheidungen gewünscht, so wie uns das in Portugal gelungen ist", sagte Rehhagel. Wenn man irgendwo das Sagen habe, müsse man Entscheidungen treffen, die alle glücklich machten.

Rehhagels beeindruckende Laufbahn

2004 waren die Griechen als absoluter Außenseiter zur EM nach Portugal gereist. Rehhagel, der zuvor schon drei Jahre als Nationaltrainer im Amt war, formte aus Einzelkämpfern ein Team - der Rest ist Geschichte, ebenso wie sein Spitzname "Rehakles".

Insgesamt blieb Rehhagel, der 2010 mit dem Walter-Bensemann-Preis ausgezeichnet wurde, neun Jahre (106 Spiele) griechischer Nationaltrainer. Damit war er deutlich länger im Amt als jeder griechische Nationaltrainer vor ihm.

Zudem wurde Rehhagel in seiner langen wie beeindruckenden Trainer-Laufbahn dreimal Deutscher Meister (1988, 1993 mit Werder Bremen und 1998 mit Kaiserslautern) sowie dreimal DFB-Pokalsieger (1980 mit Fortuna Düsseldorf und 1991 und 1994 mit Bremen). Mit Werder, wo er 1976 und vor allem von 1981 bis 1995 eine Ära prägte, kam 1992 noch der Titel im Europapokal der Pokalsieger hinzu.