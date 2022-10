Rehden feiert wichtige Punkte - Weiche will Primus Lübeck stoppen

In der Regionalliga Nord gelangen Rehden am Freitagabend gegen Havelse wichtige Punkte im Tabellenkeller. Weiche Flensburg will am Samstag Tabellenführer VfB Lübeck stoppen. Auch kommt es zum Derby zwischen Werder Bremen II und dem Bremer SV.

BSV Schwarz-Weiß Rehden gegen TSV Havelse hieß es am Freitagabend zum Auftakt des 15. Spieltags. Ein Kellerduell, in dem Absteiger Havelse deutlich mehr Druck verspürte. Daran wird sich auch in den kommenden Partien nichts ändern. Denn auch nach dem Duell in Rehden bleibt das rettenden Ufer in weiter Ferne. Arambasic besorgte in der 39. Minute die Heimführung. Kolgeci traf kurz nach der Pause zwar zum 1:1 für den TSV (53.). Doch Havelse kassierte zu fix den erneuten Rückstand durch Coleman (56.) und musste in der 76. Minute sogar noch den dritten Treffer durch Mansaray schlucken - die Entscheidung und der Endstand.

Spitzenspiel in Flensburg

Am Samstag dann ist Primus VfB Lübeck beim Tabellenvierten Weiche Flensburg gefordert. Nach der DFB-Pokal-Niederlage gegen Bundesligist Mainz 05 können sich die Lübecker nun wieder voll auf die Liga konzentrieren, dort steuern sie souverän auf Kurs. Sechs Punkte Vorsprung sind es aktuell auf den Tabellenzweiten Drochtersen/Assel, zudem hat der VfB noch stolze zwei Partien nachzuholen. Sollte auch die Hürde Flensburg genommen werden, steht der Herbstmeisterschaft kaum noch etwas im Wege. Aber auch bei der Weiche ist Selbstvertrauen da, das jüngste 2:1 gegen Drochtersen wertete man als eine Art Aufbruchssignal.

Kleinere Brötchen backt naturgemäß Aufsteiger Bremer SV (11.), der im Derby zur Werder-Reserve (7.) fährt. "Man merkt den Spielern an, dass es ein Stadtduell ist, und für viele ist es ja auch das erste Mal. Da ist die Vorfreude schon riesig", so BSV-Coach Torsten Gütschow, der freilich zufrieden ist mit der Momentaufnahme. Der Gegner ist eine Wundertüte für ihn: "Ich kann Werder nicht richtig einschätzen, sie spielen im Moment mal so und mal so. In jeden Fall steckt aber eine riesige Qualität in dieser Mannschaft, mit Spielern, die viel höhere Ambitionen haben. Wir werden schon alles reinhauen in dieses Spiel, aber Werder ist ganz klar der Favorit."

Das dritte Samstags-Spiel ist eines unter Tabellennachbarn: Ein Zähler trennt Atlas Delmenhorst (13.) und Eintracht Norderstedt (10.). Die Vorzeichen sind unterschiedlich: Nur eines der letzten sechs Spiele konnte Delmenhorst für sich entscheiden, Norderstedt hingegen klettert auf dem aufsteigenden Ast, Wettbewerbs-übergreifend gab es drei Siege in Folge.

Emden künftig ohne Wulff

Mit fünf Partien wartet der Sonntag als Hauptspieltag auf. Im Fokus steht dabei das Kellerduell zwischen dem FC St. Pauli II (17.) und Kickers Emden (19.). Mickrige drei Punkte hat Emden in den ersten zwölf Partien geholt, einzig gegen Mitaufsteiger Bremer SV gelang beim 3:0 im Ostfriesland-Stadion ein Sieg. "Wir haben viel Lehrgeld bezahlt, und das ein oder andere hätte besser laufen müssen", so das Zwischenfazit von Coach Stefan Emmerling, "aber nach zwölf Spieltagen ist noch nie eine Mannschaft abgestiegen." Die Kiezkicker haben aus den vergangenen sechs Partien nur einen Punkt geholt und zuletzt viermal in Folge verloren. "Wir wollen mit allem, was in uns steckt, versuchen, den Abstand zu verkürzen", so Emmerling weiter. Zukünftig verzichten will Emden dabei auf Holger Wulff, dem mitgeteilt wurde, dass nicht mehr mit ihm geplant wird.

Von unten raus will auch die Zweitvertretung von Holstein Kiel (15.), die dafür aber beim Tabellenzweiten SV Drochtersen/Assel etwas mitnehmen müsste. Das Duell beschließt ab 15 Uhr den Spieltag. Bereits um 13 Uhr, im ersten Sonntagsspiel, treffen BW Lohne (12.) und der HSV II (5.) aufeinander.

Ein Mittelfeldduell steht zwischen Phönix Lübeck (8.) und dem VfV Hildesheim (9.) im Programm, für beide könnte es aber ob der engen Tabellensituation bei einer Niederlage schnell ungemütlich werden. Außerdem empfängt Teutonia Ottensen (16.) den SSV Jeddeloh II (6.), für den es unter der Woche eine deutliche Niederlage gegen die Werder-Reserve setzte.