Rehden-Coach Arambasic sucht Verstärkungen

Die Hinrunde ist nicht gut gelaufen. Deshalb will der BSV Schwarz-Weiß Rehden seinen Kader in der Pause nachjustieren.

Vorzeitige Winterpause statt 90 Minuten Abstiegskampf: Das für Samstag angesetzte Rückspiel des BSV Rehden gegen den einen Platz tiefer postierten Tabellen-16. VfV Borussia 06 Hildesheim fiel den widrigen Witterungsverhältnissen und dem dadurch unbespielbaren Platz der Rehdener Waldsportstätten zum Opfer.

Während sich die Fußballer damit vorzeitig in den Urlaub bis zum Trainingsauftakt der Wintervorbereitung am 5. Januar verabschiedeten, läuft die Arbeit für Kristian Arambasic auf Hochtouren weiter. Der Trainer blickt bereits seit Wochen in das sich bald öffnende Transferfenster - auf der Suche nach Verstärkungen fürs Restprogramm. "Wir werden uns in den nächsten Wochen noch von zwei, drei Leuten trennen, sind aber gleichzeitig darum bemüht, noch einige freie Planstellen zu besetzen", schildert Arambasic.

Mindestens ein Posten im Sturm ist vakant. zur Verfügung. Vor allem, weil ein Angreifer, der bisher noch nicht so zum Zuge gekommen ist, jetzt verliehen werden soll, um im Sommer mit mehr Spielpraxis zurückzukommen. Bedarf an einer Neuverpflichtung besteht auch fürs defensive Mittelfeld, weil sich der bärenstarke Sechser Karam Han im Oktober einen Kreuzbandriss zugezogen hat und vor knapp drei Wochen in seine südkoreanische Heimat zurückgeflogen ist. Selbst für die Abwehr könnte es noch einen neuen Mann geben - obwohl dieser Mannschaftsteil Arambasic in der bisherigen Saison am wenigsten Probleme bereitete: "In der Defensive haben wir zu einer sehr guten Stabilität gefunden."

Seinen Beitrag dazu leistete auch Niklas Kiene. Der etatmäßige Sechser ist inzwischen meist als Innenverteidiger gefragt. Auf solch einer Position bleibt für Mentalitätsspieler wie ihn die eine oder andere Karte nicht aus - und fürs nächste Spiel fehlt er gelbgesperrt. Immerhin: Der Ausfall der Hildesheim-Partie verhinderte, dass er ausgerechnet für das Duell mit seinem Ex-Klub, für den er einst mit 17 sein Herren-Debüt gegeben hat, zusehen musste. "Die Sperre nervt ihn aber schon", berichtet sein Trainer. Kiene selbst nennt es "bitter, zumal es echt lange bis zur fünften Gelben Karte gedauert hat. In den letzten 18 Pflichtspielen war ich ja die kompletten 90 Minuten auf dem Platz", erinnert er an die jüngsten 17 Liga-Begegnungen und das Aus im Niedersachsenpokal gegen den VfB Oldenburg. Andererseits zog der meist gut gelaunte Allrounder aus diesem Vertrauensbeweis seine Schlüsse für die kommende Saison: "Im Winter werden wir sprechen - das ist für mich das nächste große Thema." Der Vizekapitän des BSV macht keinen Hehl daraus, dass er beim BSV ab Sommer gern in seine dann dritte Saison gehen würde: "Ich sehe keinen Grund zu wechseln."