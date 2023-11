Regularien missachtet: Patzer in Vejrgangs Aufstellung kostet Leipzig Punkte in der VBLCC

RBLZ Gaming hat am Mittwoch drei herbe Niederlagen kassiert. Grund für die Verlustpunkte war "großer Fehler" in der Aufstellung von Anders Vejrgang.

Der Saisonstart von RBLZ Gaming ist verkorkst. Der zweifache Titelträger der Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC) findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder - trotz großer Ambitionen. Obwohl die Leipziger zu Beginn der Spielzeit zwei Auftaktsiege feierten, zeigt die Formkurve derzeit nach unten. Zuletzt hatte es eine deutliche Niederlage gegen den Neuling aus Elversberg gesetzt.

Ein Befreiungsschlag war auch am Mittwoch nicht in Sicht. Standen schon ein Sieg und eine Niederlage zu Buche, war der Ausgang der dritten Partie gegen Augsburg offen. Doch zum entscheidenden dritten Spiel im Best-of-Three kam es gar nicht erst. Einige aufmerksame Zuschauer des Streams der Fuggerstädter erkannten einen Regelverstoß der Sachsen.

Ein Fehler, der "nie passieren darf"

Zusätzlich zu den beiden VBL-Power-Items sind lediglich zwei weitere Items des eigenen Klubs im Kader erlaubt. Bei RBLZ Gaming waren es insgesamt aber fünf. Zu den 99er-Karten von Benjamin Sesko und Yussuf Poulsen kamen die bisher verwendeten Objekte von Timo Werner und Lois Openda - neu rotierte das erst kürzlich erschienene Thunderstruck-Item von Lukas Klostermann ins FUT-Team. Die Schiedsrichter werteten daraufhin die drei Partien zu Gunsten von Leipzigs Gegnern Karlsruher SC, 1. FC Heidenheim und FC Augsburg.

Wie RBLZ Gaming auf X verkündete, war es "ein großer Fehler", der "nie passieren darf". Ein folgenschweres Missgeschick, denn Leipzig rutschte dadurch vom siebten auf den zwölften Rang - raus aus den Play-off-Plätzen. Zwar sind es bis dorthin nur zwei Zähler Rückstand, zum Tabellenersten sind es jedoch bereits 14 Punkte. Nichtsdestotrotz ist der amtierende Klubmeister überzeugt, wieder in die Spur zu finden. Schließlich sei "die Saison lang genug, um diesen Fehler zu korrigieren".

Mainzer Siegesserie setzt sich fort

Wurde den Sachsen vor der Spielzeit eine deutliche Favoritenrolle zugesprochen, nimmt diese im Süd-Osten nun der 1. FSV Mainz 05 ein. Die Rheinhessen setzten ihre Siegesserie fort und bleiben weiterhin ohne Niederlage. Am Rande einer Pleite standen die Mainzer jedoch. Die Nullfünfer dahin gebracht hatte der SC Freiburg. Vor allem im Doppel spielte das Breisgauer-Duo aus David 'Dave' SCF_Queck und Gianluca 'SCF_Gianluca' Mautone groß auf.

Ein Highlight war vor allem das entscheidende 2:0. Zunächst über einen langen Ball eröffnet, kombinierten sich die beiden SCF-Profis schnörkellos in den Strafraum. Dort konnten sie den Ball sogar noch einmal querlegen - der freie Akteur schob das digital Spielgerät lässig über die Linie.

Allerdings zeigten die Mainzer anschließend, warum sie in der Tabelle ganz oben stehen. In Person von Ditmir 'Ditmir_4897' Alimi kämpfte sich der Spitzenreiter zurück und erzwang das entscheidende zweite Einzel. Nicht mühelos, aber erfolgreich gingen die Rheinhessen auch in diesem als Sieger vom Platz. Der große Showdown steht in 14 Tagen an. Dann geht es für Mainz gegen den aktuell zweitplatzierten FC Augsburg und RBLZ Gaming. Alle Ergebnisse und Tabellen der VBLCC findet ihr in der Spieltags-Übersicht.