Regragui: "Viele wären einverstanden - aber ich nicht"

Vor dem Halbfinal-Duell mit Weltmeister Frankreich, dem laut Walid Regragui "besten Team der Welt", will sich Marokkos Trainer nicht auf dem bisherigen Erfolg ausruhen, sondern nun den ganz großen Coup landen.

Will mehr als das Halbfinale und sich auf dem bisherigen Erfolg nicht ausruhen: Marokkos Trainer Walid Regragui. IMAGO/Fotoarena

Marokkos Nationalmannschaft rund um Cheftrainer Walid Regragui trifft am Mittwochabend ab 20 Uhr (LIVE! bei kicker) im Rahmen des WM-Halbfinals auf den amtierenden Weltmeister Frankreich, der laut Regragui "das beste Team der Welt" sei. Trotz des Duells mit dem Titelverteidiger hat der 47-Jährige keinen Zweifel am großen Ziel seiner Mannschaft gelassen. "Wir wollen Geschichte schreiben und Afrika an die Weltspitze setzen", sagte der Nationaltrainer kämpferisch.

Einen Eintrag in die Geschichtsbücher bekommen die Marokkaner unabhängig des Halbfinal-Ausgangs in jedem Fall. Mit dem Gruppensieg und den Erfolgen über die großen Fußballnationen Spanien und Portugal schafften sie Historisches, obendrauf steht mit Marokko das erste afrikanische Team überhaupt in einem WM-Halbfinale.

Regragui ruht sich nicht aus - Der ganz große Coup als Ziel

Regragui möchte aber selbstredend den ganz großen Coup schaffen, der gebürtige Franzose will sich auf dem bisher Erreichten keinesfalls ausruhen: "Wenn wir zufrieden damit wären, im Halbfinale zu stehen, wären viele Menschen einverstanden - aber ich nicht. Wir sind unter den besten Vier und wollen ins Finale kommen."

Wir sind selbstbewusst, ein bisschen verrückt. Walid Regragui

Seine Mannschaft habe den Willen für einen ganzen Kontinent, stellvertretend für ganz Afrika zu triumphieren - "wir wollen für die Entwicklungsländer - aus fußballerischer Sicht - gewinnen". Wohlwissend, dass Regraguis Marokkaner gegen Weltmeister Frankreich - wie schon vor den Duellen mit Spanien und Portugal - in der Außenseiterrolle stecken, kündigt der Nationalcoach an: "Wir sind selbstbewusst, ein bisschen verrückt. Wir sind nicht müde, wir wollen weiterkommen." Personell muss der Übungsleiter Marokkos laut eigenen Angaben auf keinen der angeschlagenen Spieler definitiv verzichten.