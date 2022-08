Regisseur Stöger: Einfädler, Vorbereiter, Torschütze

Zwei Spieltage, null Punkte, Frust wegen "zu billiger" Gegentore: Der VfL Bochum ist noch nicht ins Rollen gekommen. Ein Sommerzugang aber ist über jeden Zweifel erhaben.

Beim 1:2 gegen den FSV Mainz 05 am ersten Spieltag ärgerte sich Thomas Reis nachvollziehbar über individuelle Fehler in der Hintermannschaft. Ähnlicher Frust nach dem 2:3 in Sinsheim: Auch gegen die TSG Hoffenheim erlaubte der Vorjahres-Aufsteiger seinem Gegner, wie es der VfL-Coach formulierte, "zu billige" Gegentore.

Reis muss ständig improvisieren

Bei Standards passt es häufig nicht nicht, bei hohen Flanken stimmt die Zuteilung nicht, Bochums Defensive wirkt noch keineswegs gefestigt. Das ist allerdings nachvollziehbar, weil Reis vor allem in der Hintermannschaft wegen einiger Ausfälle ständig improvisieren muss.

kicker Wochenendrückblick vom 14.8.2022 Bayern München führt Bundesligatabelle an, Manchester United blamiert sich in Brentford, Deutsche Turnerinnen brillieren bei European Championships kicker Wochenendrückblick vom 7.8.2022 07.08.2022 kicker Wochenendrückblick vom 31.7.2022 31.07.2022 kicker Wochenendrückblick vom 24.7.2022 24.07.2022 kicker Wochenendrückblick vom 17.7.2022 17.07.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Dreh- und Angelpunkt Stöger

In einem wichtigen Punkt aber hat sich der VfL im Vergleich zur vorigen Saison schon klar verbessert: Im spielerischen Bereich hat die Mannschaft deutlich zugelegt, vor allem weil Kevin Stöger mit seiner Übersicht und seinen Ideen das Spiel häufig an sich reißt und schon nach wenigen Wochen Dreh- und Angelpunkt im Bochumer Spiel ist.

Der Rückkehrer, der bereits von 2016-18 in Bochum spielte und zuletzt in Mainz quasi nur eine Randfigur war, ist sogleich mittendrin und war an allen drei bisherigen Bochumer Treffern beteiligt. Gegen Mainz traf er selbst mit einer verunglückten Flanke ins Tor, in Sinsheim fädelte er mustergültig das erste Tor ein mit seiner Vorarbeit auf Philipp Hofmann, der auf den Torschützen Simon Zoller verlängerte. Den zweiten Zoller-Treffer bereitete Stöger dann präzise mit einer wohltemperierten Flanke vor.

Der fleißige Kreativgeist macht mächtig Meter

Damit nicht genug: Der Mittelfeldmann ist ständig unterwegs und anspielbar, praktisch jeder gefährliche Angriff läuft über ihn. Dabei ist er kein echter Zehner, sondern liebt es, sich ein wenig zurückfallen zu lassen und aus der Tiefe das Spiel aufzuziehen. Überdies macht der fleißige Kreativgeist auch mächtig Meter: 22,18 km lief Stöger in den ersten beiden Parteien zusammen, damit liegt er in der Rangliste der Bundesliga auf Platz 14.

Ein paar Meter mehr auf dem Tacho hat übrigens nicht unerwartet Bochums Kapitän Anthony Losilla. Auch jetzt geht der Dauerläufer in Sachen Einsatz wieder voran. Der Franzose legte bisher 22,83 km zurück, das macht Platz 7 in der Liga.

Losilla war bei allen drei Gegentoren nicht im Bilde

Das ist überaus beachtlich für einen 36-jährigen, doch unterm Strich muss man auch sehen, dass Losilla noch gar nicht so richtig in der neuen Saison angekommen ist. Gegen Mainz spielte er eher mäßig, gegen Hoffenheim stand der Capitano völlig neben sich. Im eigenen Strafraum ging er nach einem eigenen Stellungsfehler zu ungestüm gegen Christoph Baumgartner zu Werke und verschuldete den Elfmeter, hatte dann Glück, dass Manuel Riemann parierte. Aber im Grunde genommen war Losilla bei allen drei Gegentoren nicht im Bilde.

Als "Diesellok" hat Thomas Reis seinen Kapitän mal bezeichnet, aber in der Vorbereitung auch mal angemerkt, dass Losilla eine gewisse Zeit brauchte, um so richtig ins Rollen zu kommen. Nun setzt der Trainer darauf, dass der Routinier, der immer mit großem Einsatz zu Werk geht, sich ganz schnell wieder steigert. Denn die nächsten Gegner werden den VfL mächtig fordern: Am Sonntag geht es gegen den FC Bayern, eine Woche später zum SC Freiburg.