Regionalligist Eintracht Trier trennt sich von Trainer Cinar

Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier trennt sich von seinem Cheftrainer Josef Cinar. Damit reagieren die Moselstädter auf die sportliche Misere sowie die deutliche Niederlage vom vergangenen Wochenende.

Mit nur drei Siegen aus 21 Partien rangiert der Aufsteiger aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in akuter Abstiegsangst und läuft Gefahr, den Platz in der Regionalliga Südwest nach nur einer Saison wieder zu verlieren. Zum Auftakt nach der Winterpause kassierte die Eintracht eine deutliche 2:6-Heimniederlage gegen Steinbach Haiger.

"In Folge der sportlichen Entwicklung der letzten Wochen ist der Vorstand nach intensiven Gesprächen zu dem Ergebnis gekommen, für die noch ausstehenden Partien die sportliche Verantwortung in andere Hände zu legen, um einen neuen Impuls zu setzen und den Klassenerhalt zu erreichen", begründet der Verein die Trennung.

Große Offensive im Winter-Transferfenster

Interimsweise wird U-19-Trainer Jan Stoffels die Mannschaft coachen, bis ein neuer Trainer vorgestellt wird, so der Verein auf seiner Website. Josef Cinar hatte das Team im Oktober 2018 übernommen und über die Aufstiegsrunde zurück in die Regionalliga geführt. Zuvor war der 45-Jährige bereits knapp fünf Jahre im Trierer Trikot als Spieler aktiv.

Um den drohen Abstieg zu verhindern, hatte Eintracht Trier im Winter ordentlich auf dem Transfermarkt zugeschlagen und alleine am Deadline Day vier Neuzugänge präsentiert. Zum Auftakt in das Jahr 2023 gab es jedoch zwei Niederlagen: Auf das Pokal-Aus im Landespokal gegen Ligakonkurrent FC Rot-Weiss Koblenz folgte am Wochenende jene 2:6-Niederlage, die die Verantwortlichen zum Handeln bewog.