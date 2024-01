Regionalligaerfahrener Sobotta verstärkt Emden

Der Tabellenführer der Oberliga Niedersachsen hat sich in der Offensive mit einem namenhaften Spieler verstärkt. Marcell Sobotta wird die Emder im Kampf um die Regionalliga unterstützen. In jener Regionalliga war der gebürtige Eutiner auch zuletzt für die SV Drochtersen/Assel tätig. Dort wurde sein Vertrag zum Jahresende nach 13 Einsätzen in dieser Spielzeit aufgelöst. Sobotta, ausgebildet in der Jugendabteilung vom FC St. Pauli und Holstein Kiel ausgebildet, kann in seiner Vita auf über 200 Regionalligapartien zurückblicken.